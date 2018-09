Amuleto: Flamengo está invicto nas partidas em que Diego marcou pelo clube

Após a vitória sobre a Chapecoense, por 2 a 0, no último sábado (8), o Flamengo se prepara para enfrentar o Corinthians, nessa quarta-feira (12) no Maracanã, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Apesar da escalação ainda não ter sido definida, é certo que Diego será um dos titulares.

E a presença do meia em campo poderá ser fundamental para um bom resultado. Desde que estreou no Flamengo, em agosto de 2016, o meia marcou 31 gols em 108 jogos que fez pelo clube, e o Rubro-Negro está invicto nessas partidas.

Ao todo, o camisa 10 anotou em 30 partidas, e a equipe venceu 26 jogos, além de quatro empates. Nesses confrontos, o Flamengo fez 76 gols e sofreu 17 tentos. Relembre os duelos em que Diego marcou pelo clube:



Flamengo 2 x 1 Grêmio - Campeonato Brasileiro 2016

Flamengo 3 x 1 Chapecoense - Campeonato Brasileiro 2016

Flamengo 2 x 0 Figueirense - Campeonato Brasileiro 2016

Flamengo 2 x 2 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2016

Flamengo 2 x 2 Coritiba - Campeonato Brasileiro 2016

Flamengo 2 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro 2016

Flamengo 4 x 1 Boavista - Campeonato Carioca 2017

Flamengo 3 x 0 Macaé - Campeonato Carioca 2017

Flamengo 4 x 0 Madureira - Campeonato Carioca 2017

Flamengo 1 x 0 Vasco - Campeonato Carioca 2017

Flamengo 4 x 0 San Lorenzo - Copa Libertadores 2017

Flamengo 2 x 1 Atlético-PR - Copa Libertadores 2017

Flamengo 2 x 2 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2017

Flamengo 5 x 1 Chapecoense - Campeonato Brasileiro 2017

Flamengo 2 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2017

Flamengo 1 x 0 Botafogo - Copa do Brasil 2017

Flamengo 2 x 0 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 2017

Flamengo 1 x 0 Chapecoense - Campeonato Brasileiro 2017

Flamengo 4 x 1 Bahia - Campeonato Brasileiro 2017

Flamengo 3 x 3 Fluminense - Copa Sul-Americana 2017

Flamengo 3 x 0 Corinthians - Campeonato Brasileiro 2017

Flamengo 2 x 1 Vitória - Campeonato Brasileiro 2017

Flamengo 4 x 0 Madureira - Campeonato Carioca 2018

Flamengo 3 x 0 Boavista - Campeonato Carioca 2018

Flamengo 3 x 1 Atlético-GO - Amistoso 2018

Flamengo 3 x 0 Ceará - Campeonato Brasileiro 2018

Flamengo 2 x 0 Bahia - Campeonato Brasileiro 2018

Flamengo 2 x 0 Paraná - Campeonato Brasileiro 2018

Flamengo 1 x 0 Vitória - Campeonato Brasileiro 2018

Flamengo 2 x 0 Chapecoense - Campeonato Brasileiro 2018

Para o confronto contra o Corinthians, mais de 38 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada, de acordo com o Rubro-Negro. O clube também informou que os setores Norte e Maracanã Mais estão esgotados.