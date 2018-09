Presidente do Flamengo fica indignado com escolha de juiz para Copa do Brasil: "Revoltante"

Em campo, Flamengo e Corinthians só se enfrentarão pela partida da semifinal da Copa do Brasil, amanhã às 21h45, no Maracanã. Porém, fora dos gramados a polêmica está instaurada. Em sorteio realizado, a CBF destinou o árbitro Bráulio da Silva Machado (SC) para apitar esse duelo, e irritou muito os cariocas.

O presidente rubro-negro, Eduardo Bandeira de Mello, manifestou indignação com a escolha do juiz catarinense para apitar essa partida. Além disso, lembrou da desconvocação de Fágner, e do pedido de adiamento da partida, negado pela CBF:

"Só o fato de ele ter sido incluído no sorteio já demonstra falta de respeito ao Flamengo. Isso, a convocação do Paquetá para um amistoso inexpressivo e a negativa em adiar a partida para são evidências da interferência no equilíbrio da competição. Absolutamente revoltante".

Bráulio Machado foi o juiz de Palmeiras 1 x 1 Flamengo, pela 12ª rodada o Brasileirão. Na ocasião, os rubro-negros reclamaram demais da aplicação apenas do cartão amarelo para Felipe Melo, após entrada dura em Vinicius Junior.

Além disso, o árbitro encerrou a partida antes do tempo acrescido, enquanto o Alviverde tinha acabado de perder seu goleiro (Jailson), expulso, o que gerou imensa revolta dos jogadores e dirigentes do clube carioca:

"Critérios totalmente diferentes para tudo. O cartão amarelo do Rodinei foi ridículo. O número 19 do Palmeiras (Bruno Henrique) ordenou que ele desse cartão, e ele deu. O Felipe Melo era para ter saído de camburão do estádio. Ele só deu amarelo, e o treinador do Palmeiras imediatamente o substituiu. O Dourado foi expulso porque levou um soco no pescoço. Não agrediu ninguém. Por que? Se expulsa um do Palmeiras, tem que expulsar um do Flamengo também. O pior foram os acréscimos. Só valeu enquanto o Palmeiras teve a bola. Não dá para se conformar. Infelizmente levamos para casa um pontinho só", lamentou Bandeira após a partida.

Para o duelo contra o Corinthians, o Flamengo divulgou uma nova parcial, informando que mais de 42 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada. Os setores Norte e Maracanã Mais já estão esgotados.