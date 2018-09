Jadson admite queda de produção, mas afirma: ''Estou voltando a minha melhor forma''

O volante Jadson concedeu entrevista nesta terça-feira (11) no CT Pedro Antônio. Ele afirmou que os problemas extra-campo, como o atraso nos salários, não interferem no desempenho da equipe.

“A nossa força, o nosso foco, vem desde o começo de ano. Os problemas extra-campo não nos competem. Temos que focar no nosso desempenho, trazer a torcida para o nosso lado. Vamos procurar fazer o nosso melhor para arrancar” afirmou o volante.

Com a reforma no gramado do Maracanã, anunciada para acontecer entre os dias 13 de setembro e 9 de outubro, o Fluminense terá de encontrar outro estádio para jogar. O volante falou sobre a importância da torcida em qualquer estádio.

“O Maracanã é a nossa casa, o torcedor está acostumado a ir. Para a gente é muito bom jogar lá, independente do gramado. Não importa onde vamos jogar, espero que a torcida compareça e que a gente faça um bom jogo. O melhor cenário seria continuar no Maracanã, mas com um bom gramado”.

Jadson também falou que com a chegada do técnico Marcelo Oliveira ele passou a ter uma função diferente e admitiu que não teve as melhores atuações depois da Copa do Mundo, mas que está voltando a sua melhor forma.

“Estou voltando a minha melhor forma. Acho que fiz um jogo muito bom contra o Botafogo. É natural ter que passar por um período de adaptação quando já uma troca de treinador. Comigo não foi diferente. Estou trabalhando para que eu possa render o meu melhor”.

O volante também exaltou Dodi, seu companheiro de equipe, que ganhou uma posição no time titular. Falou que, apesar de jovem, tem muita personalidade e merece o espaço que está tendo.

“As atuações que ele vem tendo, são frutos do trabalho, do que ele plantou. Espero que ele continue em alto nível e possa nos ajudar ainda mais”.

Em relação à próxima partida, contra o Atlético-PR, o volante afirmou que a equipe vai em busca da vitória para continuar subindo na tabela. E que todos estão trabalhando com humildade e foco para aproveitar o momento atual.

“No final de semana buscar um resultado positivo para dar uma arrancada no campeonato e, aí sim, colar mais no grupo de cima” finalizou.

A partida contra o Atlético-PR será no próximo domingo (16), às 16h, na Arena da Baixada. O confronto é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a nona posição, com 31 pontos, enquanto o Furacão é o 14º, com, 27 pontos.