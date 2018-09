Erik agradece reconhecimento da torcida e garante foco na recuperação do Botafogo no campeonato

Apesar dos resultados ruins e da campanha questionável no Campeonato Brasileiro, o atacante Erik vem sendo apontado como um dos melhores jogadores do Botafogo, atualmente. Há menos de um mês no clube, o atacante já caiu nas graças da torcida e é uma das maiores esperanças do alvinegro na missão de fugir da parte de baixo da tabela.

Em entrevista coletiva no Nilton Santos, Erik se disse feliz no clube e fez questão de agradecer o apoio dos botafoguenses, apesar do momento incômodo no campeonato.

"Normalmente em momentos difíceis, pelos lugares em que passei, são de muitas críticas, cobranças. Sempre soube lidar com isso e entender, nem sempre o atleta vai estar na melhor forma, as coisas vão estar acontecendo. Aqui fui acolhido de uma forma muito especial e fiquei muito feliz. Converso bastante com minha esposa, temos gratidão. Na rua dão apoio, esse carinho vou sempre guardar comigo. Espero retribui-los."

"Que isso sirva de recado para os companheiros nunca deixarem a raça, a vontade nos dias em que estiver difícil na técnica. Estamos vestindo a camisa de um grande clube. Esses dias estava no restaurante e dois torcedores vieram conversar comigo, me deram os parabéns pelo que estou fazendo aqui".

No clássico contra o Fluminense, o atacante fez o cruzamento que resultou no pênalti desperdiçado por Rodrigo Lindoso. Perguntado sobre a vontade de ser o batedor naquele momento, ele assumiu que fez o pedido para cobrar, mas frisou que a decisão é de Zé Ricardo.

"O professor deixa tudo acertado na preleção, mas como estava muito confiante, e a jogada do pênalti eu que recebi o passe do Igor e joguei para a área, pedi. Mas entendi bem e fiquei focado no rebote. Tentei caprichar, mas a bola subiu demais".

O jogador de 24 anos comentou sobre a semana de preparação para a partida contra o América-MG, domingo (16), às 11h (de Brasília), no Nilton Santos. Além disso, elogiou o horário do duelo, diferentemente da maioria dos atletas.

"Desde que cheguei, sempre procurei deixar meu máximo lá dentro. Toda partida joguei 90 minutos e saí extremamente desgastado física e mentalmente. Cada semana que se inicia tem que encarar o desafio de frente. Sempre motivado, apoiando companheiros".

"Nunca é bom estar se aproximando da zona de baixo. Mas estou super motivado, focado para domingo, e em um bom horário. Particularmente eu gosto. Vejo muitos atletas reclamando (às 11h), mas já joguei no Serra Dourada assim com quase 40 graus e adorei aquele clima".

Erik analisou a falta de vitórias do Botafogo e a sequência importantíssima de jogos contra as equipes que brigam contra o rebaixamento.

"Minha estreia foi com vitória, foi muito importante. Depois teve aquele jogo contra o Grêmio para esquecer, o empate com o Cruzeiro onde a gente mereceu vencer e o agora clássico em que tivemos chance até de vencer por termos sido superiores".

"Temos que pensar nos 7 jogos, é muito importante olhar a tabela, mas temos que pensar jogo a jogo. A gente procura vencer sempre, ter isso em mente. Independentemente de ser time em cima ou embaixo, a dificuldade vai ser a mesma".

Por fim, questionado sobre a "falta de sorte" do glorioso dentro de campo, o atacante enalteceu o grupo e garantiu que todos trabalham muito para conseguir bons resultados.

"A gente vem trabalhando no dia a dia. Eu mesmo procuro ficar mais quando acaba o treinamento para aprimorar. Está faltando a última bola, o último passe. Criamos no clássico, faltou um pouquinho mais de sorte para a bola entrar. A bola está batendo na trave, acredito que domingo ela vai voltar a entrar e todo mundo vai voltar sorrindo para casa".