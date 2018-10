Resultado Flamengo x Corinthians pela Copa do Brasil 2018 (0-0)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima.

Pelo Brasileirão, o Flamengo enfrentará o Vasco, em Brasília, no sábado. Já o Corinthians receberá o Sport, na Arena, no domingo.

Com esse resultado, o confronto segue completamente aberto para o jogo da volta, no dia 26, na Arena Corinthians. Quem vencer se classifica, e qualquer empate levará para os pênaltis.

FIM DE PAPO NO MARACANÃ! FLAMENGO 0 x 0 CORINTHIANS!

49' UHHH! Diego tentou o cruzamento, a defesa afastou. Éverton Ribeiro tocou no rebote para Réver, que arriscou de primeira mas jogou por cima.

46' Cartão amarelo para Douglas, do Corinthians.

45' Cinco minutos de acréscimos.

44' Éverton Ribeiro cruzou para Réver, que ganhou no alto mas jogou para fora.

41' Torcedores do Flamengo começam a deixar o Maracanã.

39' Após cruzamento de Diego, Cássio se chocou com Dourado e ficou caído. Só que o Flamengo recuperou a bola e Éverton mandou para o gol. Porém, Bráulio já tinha parado o jogo para o atendimento ao goleiro.

37' UHHHHHHH! Cruzamento de Arão passou por toda a área, e sobrou para Diego, que encheu o pé mas carimbou Paulo Roberto.

35' Última mudança no Flamengo: Entra: Lincoln / Sai: Vitinho

34' Mais de 53 mil torcedores presentes no Maracanã.

32' Última mudança no Corinthians: Entra: Araos / Sai: Gabriel

32' UHH! Após lateral, a zaga corinthiana afastou errado, e Diego arriscou da entrada da área, mas por cima.

31' Mudança no Corinthians: Entra: Paulo Roberto / Sai: Fágner

28' Éverton tabelou com Rodinei, mas a finalização saiu longe do gol.

27' Mudança no Corinthians: Entra: Mateus Vital / Sai: Clayson

26' Mudanças no Flamengo: Entram: Henrique Dourado e Willian Arão / Saem: Uribe e Lucas Paquetá

24' UHHHHHHH! Renê cruzou para Vitinho, que dominou e rolou para Paquetá, na meia-lua, chutar para boa defesa de Cássio.

20' FUROU! Cruzamento de Rodinei, Réver ajeitou para Uribe, que acabou furando no meio da área.

16' UHHH! Boa jogada individual de Diego, que cortou para o meio e chutou colocado, para boa defesa de Cássio.

13' Diego cobrou escanteio, Uribe subiu mais que todo mundo, mas jogou por cima do gol.

11' Corinthians inteiro atrás do meio-campo, mas marca muito bem e não deixa o Flamengo levar perigo.

9' Linda bola de Diego para Renê, mas o camisa 6 acabou furando e a bola ficou com Cássio.

7' Jogo foi paralisado para o árbitro trocar o rádio comunicador, mas já foi reiniciada.

6' Só o Flamengo teve a posse até aqui, mas não conseguiu criar contra uma defesa muito fechada do Corinthians. O jogador mais avançado, Romero, estava na intermediária defensiva.

3' Éverton Ribeiro achou um lindo passe para Rodinei na lateral da área, mas o camisa 2 encheu demais o pé e isolou. A torcida não gostou.

1' Flamengo repete a mesma estratégia, e começa o segundo tempo no campo de ataque.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes de volta ao gramado, sem mudanças.

INTERVALO NO MARACANÃ! FLAMENGO 0 x 0 CORINTHIANS!

45' Dois minutos de acréscimos.

44' UHHHHH! Bela arrancada de Vitinho pela esquerda, e cruzamento para a área, mas a bola passou por Uribe e Paquetá. No rebote, Éverton Ribeiro cruzou com perigo e a bola foi direto pela linha de fundo.

44' Éverton Ribeiro quis cobrar rapidamente o lateral, a bola escorregou da mão dele e foi dada a reversão para o Corinthians.

41' UHHHHH! Lindo passe de Éverton Ribeiro para Rodinei, que ganhou de Danilo Avelar e chutou para boa defesa de Cássio.

38' UHHH! Avelar errou o passe, Éverton ganhou a disputa e a bola sobrou com Paquetá, que arriscou de primeira, pela linha de fundo.

36' Diego perdeu a bola no meio, e irritou os rubro-negros.

33' Jogo foi paralisado para o atendimento ao goleiro corinthiano.

32' CÁSSIO!!! Após mais um escanteio, Uribe desviou na primeira trave e o goleiro do Corinthians fez uma grande defesa.

30' BLITZ! Vitinho cobrou o escanteio na segunda trave, e achou Éverton Ribeiro, que teve a bola cortada. No lance seguinte, Rodinei achou Paquetá livre, que chutou para a defesa de Cássio, e Diego arrumou outro escanteio no rebote.

28' UHH! Com espaço, Paquetá arriscou de muito longe, mas jogou para fora.

26' Barbieri perdeu a paciência com o árbitro catarinense Bráulio da Silva Machado, após uma falta marcada no meio-campo.

25' UHHHHHHHH! Grande jogada coletiva pela esquerda do ataque do Corinthians. Que terminou na finalização de Romero, pela linha de fundo.

24' Corinthians tem mais a bola, e tenta sair para o jogo, aproveitando o pior momento do Flamengo no jogo.

23' UHHHHHH! Erro grave da defesa do Flamengo, Romero invadiu a área, encheu o pé mas acertou a rede pelo lado de fora.

20' Primeira boa jogada coletiva do Corinthians ia dando certo pela direita, mas Fágner exagerou nos dribles e perdeu para Renê.

18' Falta perigosa para o Corinthians, sofrida por Jadson. Na cobrança, Clayson carimbou a barreira.

16' Em uma boa jogada coletiva, Uribe abriu para Éverton, que tentou cruzar de esquerda mas parou na zaga.

14' Em mais uma bola recuperada no campo de ataque, Rodinei tabelou com Éverton Ribeiro e cruzou, mas Cássio defendeu.

12' UHHHHHH! Diego recuperou a bola e tocou para Vitinho, que girou na meia-lua e bateu firme, muito perto do gol de Cássio.

8' Em andamento: Palmeiras 0 x 1 Cruzeiro

7' Gramado do Maracanã segue em um estado muito ruim.

5' Mandante, e empurrado por sua grande torcida, o Flamengo tenta se impor.

3' UHHH! Diego rolou para Vitinho, que bateu colocado mas Cássio defendeu sem dar rebote.

2' Flamengo, como esperado, tem a bola e o Corinthians se fecha na defesa.

0' Vitinho arriscou de longe, e já arrancou o primeiro "uh" da torcida.

BOLA ROLANDO NO MARACANÃ! COMEÇA A SEMIFINAL DA COPA DO BRASIL!

21:44 A bola já vai rolar.

21:40 Hino Nacional sendo executado.

21:39 Equipes em campo, e festa de todos os jeitos da torcida rubro-negra. Escudos, faixas, balões e fumaça.

21:34 Após uma verdadeira corrida contra o tempo, Lucas Paquetá e Cuéllar jogarão pelo Flamengo daqui a pouco.

21:30 Torcedores vão chegando em grande número. Até o momento, o clima é de paz dentro e fora do Maracanã.

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Flamengo x Corinthians ao vivo hoje , pela Copa do Brasil. O confronto acontece no Maracanã, às 21h45 (de Brasília).

O Flamengo também leva vantagem no retrospecto contra Jair Ventura. Ao todo, foram sete jogos entre os dois, com três vitórias do rubro-negro, três empates e apenas uma vitória do treinador. Em 2017, a equipe da Gávea eliminou o Botafogo de Jair, também na semifinal da Copa do Brasil.

Na história, Flamengo e Corinthians se enfrentaram em três mata-matas. O Rubro-Negro levou a melhor em todas, sendo a mais recente na Libertadores de 2010.

Ao todo, mais de 45 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada, e a expectativa é de quase 60 mil torcedores logo mais, no Maracanã.

Quem está fora: Roger, Mantuan, Matheus Matias, Renê Junior e Rodrigo Figueiredo.

Já pelo lado do Alvinegro, o técnico Jair Ventura fechará a casinha, jogará sem centroavante de ofício, e tentará surpreender no Maracanã logo mais. Para isso, contará com o retorno de Fágner - que gerou uma briga nos bastidores entre dirigentes das duas equipes, por causa da rápida recuperação do lateral, desconvocado por Tite no início do mês.

Quem está fora: Juan e Piris da Motta.

Após voltar a vencer depois de três partidas no Brasileiro, o Rubro-Negro não quer repetir o filme da eliminação para o Cruzeiro na Libertadores, onde jogou muito mal em casa, perdeu por 2 a 0, e praticamente teve a desclassificação definida ali. Para isso, Maurício Barbieri conta com os retornos de Paquetá e Cuéllar, que chegaram nessa manhã após jogarem com suas respectivas seleções.

Já o Corinthians foi até a Arena Palmeiras, e perdeu para o maior rival por 1 a 0, veja os melhores momentos:

Pelo Brasileirão, o Flamengo voltou a vencer e derrotou a Chapecoense por 2 a 0. Veja os melhores momentos:

O Timão está em sua sétima semifinal, e busca se classificar pela sexta vez para a decisão.

Após eliminar Ponte Preta e Grêmio, o Rubro-Negro quer chegar a sua oitava final de Copa do Brasil. A equipe já é a que mais chegou até a semifinal, junto com o Tricolor gaúcho, com 13 participações.

Flamengo x Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, no Maracanã, às 21h45, pela Copa do Brasil. O confronto é válido pela partida de ida da semifinal da competição.