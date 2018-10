Resultado para Palmeiras x Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil (0-1)

JOGO VÁLIDO PELA IDA DA SEMIFINAL DA COPA DO BRASIL, DISPUTADO NO ALLIANZ PARQUE

INCIDENCIAS : JOGO VÁLIDO PELA IDA DA SEMIFINAL DA COPA DO BRASIL, DISPUTADO NO ALLIANZ PARQUE

Obrigado por sua audiência em mais um jogo transmitido aqui na VAVEL Brasil! Fique ligado no site para as repercussões da partida. Uma boa noite!

Com polêmica no final, o Cruzeiro vence o Palmeiras no Allianz Parque e leva a vantagem pro jogo de volta, que acontece no próximo dia 26 de Setembro.

FINAL DE JOGO! PALMEIRAS 0X1 CRUZEIRO PELO JOGO DE IDA DA SEMIFINAL DA COPA DO BRASIL!

51' O Palmeiras conseguiu colocar a bola no gol, mas o juiz deu falta no goleiro e anulou o gol de empate do Palmeiras.

50' NA TRAAAAAAAAVEE!!! Lucas Lima já dentro da área bateu forte no alto e acertou a trave!

48' No escanteio, Fábio defende após desvio do ataque palestrino.

47' QUAAAAAAAASE CONTRAAAA!!!! Egídio foi afastar um cruzamento de Diogo Barbosa e quase colocou pro seu próprio gol, mas Fábio tirou a bola de lá!!

Fim de jogo no Maracanã. Flamengo 0x0 Corinthians.

44' Mais 7 minutos de acréscimo.

41' Escanteio foi cobrado curto e cruzado na área por Marcos Rocha, nas mãos de Fábio, que fica com a bola.

41' Egídio tirou um cruzamento na área e colocou pra escanteio.

40' O escanteio foi mal cobrado e tirado facilmente pela defesa do Cruzeiro.

40' Dudu acelerou o jogo pela esquerda e ganhou um escanteio.

38' Substituição no Palmeiras: Sai Bruno Henrique e entra Marcos Rocha.

37' Lucas Lima bateu a falta e acertou a barreira.

35' Edílson é expulso! O lateral direito cruzeirense ia levar amarelo por tocar com a mão na bola. Edílson parece ter xingado o árbitro, que o expulsou direto.

34' Moisés toca para Lucas Lima que bate cruzado para bela defesa de Fábio.

32' Substituição no Palmeiras. Sai Borja e entra Artur.

32' Bruno Henrique tenta de longe e manda pra longe do gol.

31' FÁBIIIO!! Willian bateu de longe e Fábio espalmou a bola que veio pingando!

30' Rafinha também volta ao gramado, mas com um curativo na orelha.

29' Rafinha continua sendo atendido fora de campo. Mayke já está jogando.

26' Rafinha e Mayke sobem pra disputar a mesma bola e batem cabeça. Ambos estão no chão sendo atendidos.

24' Substituição no Cruzeiro: Sai Barcos e entra Raniel.

24' Dessa vez, a defesa cruzeirense tirou o escanteio da área e não cedeu mais um.

24' O escanteio cobrado foi tirado pela defesa do Cruzeiro e voltou pra Dudu, que ganhou novo escanteio.

23' Dudu divide com Egídio e ganha escanteio.

22' O Palmeiras tenta trocas de passes na entrada da área cruzeirense, mas não consegue infiltrar.

20' A falta foi cobrada por Egídio e Borja tirou dentro da área.

20' Mayke faz mais uma falta em Rafinha. Agora o lateral palmeirense levantou o atacante celeste.

18' FÁBIIO!! Mayke recebeu uma boa bola de Bruno Henrique, bateu cruzado para uma boa defesa de Fábio que não soltou a bola!

16' Substituição no Cruzeiro: Sai Robinho e entra Bruno Silva.

15' Egídio cobrou a falta na área e a defesa palmeirense tirou sem problemas.

15' Mayke tromba com Rafinha na lateral direita e faz falta.

12' Pela direita, Dudu driblou Rafinha e cruzou em cima de Egídio. O Cruzeiro ficou com a bola após isso.

11' Dudu avançou pela direita e tentou cruzar pra Borja, mas o camisa 7 palmeirense quase acertou no gol, mandando a bola pra fora.

9' Amarelo para Fábio, por retardar o jogo no tiro de meta.

8' Bruno Henrique tinha levado uma solada e o árbitro de vídeo não achou que foi falta, segue o jogo, apesar da demora.

4' Na entrada da área Dudu arruma pra bater, mas Dedé o desarma.

2' Lucas Lima bateu uma falta pelo lado esquerdo do ataque e achou Antônio Carlos dentro da área, mas o zagueiro cabeceou pra fora.

2' Dudu sofreu uma falta de Edílson na lateral esquerda do ataque palmeirense.

1' O Palmeiras começa o segundo tempo no ataque, precisando da virada. O Cruzeiro se segura e vai apostar nos contra ataques.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Ambos os times já estão no gramado para dar início ao segundo tempo. Lucas Lima entra no lugar de Thiago Santos.

A equipe alviverde teve 60% de posse de bola e trocou 290 passes, já o a equipe celeste teve 40% de posse de bola e trocou 202 passes.

Estatísticas do primeiro tempo: O Palmeiras chutou 8 vezes, sendo apenas 2 no gol. Já o Cruzeiro finalizou 4 vezes e acertou 3 no gol. O jogo teve 7 faltas no total, sendo 4 do Palmeiras e 3 do Cruzeiro.

51' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO NO ALLIANZ PARQUE. PALMEIRAS 0X1 CRUZEIRO. GOL DE BARCOS.

49' Barcos tenta bater de fora da área, mas chuta fraco e fica no chão.

48' Amarelo para Dudu, por reclamação.

45' Substituição no Cruzeiro: Sai De Arrascaeta e entra Rafinha

45' Amarelo para Léo por falta em Borja.

45' Mais 4 de acréscimo no primeiro tempo.

44' Borja fica no chão após trombada com o defensor cruzeirense, no contra ataque.

42' A defesa palmeirense tirou bem o escanteio do Cruzeiro.

41' WEEEEEVERTOOOON! Thiago Neves rolou uma bola dentro da área para Arrascaeta. O goleiro Weverton saiu bloqueando a finalização e colocou a bola pra escanteio.

40' O escanteio foi muito mal cobrado e o Cruzeiro puxou um contra ataque, mas Bruno Henrique conseguiu um belo desarme. Após isso, o capitão palmeirense fez falta para a equipe celeste.

39' Após uma bela jogada de Diogo Barbosa, Moisés tenta cruzar e acerta o defensor. Escanteio para o Palmeiras.

37' Bela troca de passes termina com Barcos impedido lançando para Henrique. Seria escanteio se o atacante não estivesse impedido.

36' Após um escanteio mal tirado pela defesa palmeirense, a bola mais ficou no alto do que no chão.

32' Willian tenta de longe, chuta mais o chão do que a bola e facilita para o goleiro Fábio.

31' Moisés recebeu uma ótima bola na direita e cruzou para Borja, que não alcançou a bola.

30' Bola ao chão e Edu Dracena já está no jogo de novo.

29' Edu Dracena está no chão após ser acertado por Barcos, quando ambos subiam em uma disputa de bola.

28' PRA FORAAAA!!! Dudu puxou o conytra ataque, tocou pra Willian que devolveu para Borja bater forte, mas na rede pelo lado de fora!

26' O jogo fica aberto agora, mas sem chances de gols.

23' Ao mesmo tempo deste jogo ocorre Flamengo x Corinthians, pela outra chave da semifinal da Copa do Brasil. O jogo está 0x0.

20' Dedé cabeceia um cruzamento de escanteio para fora.

18' Bruno Henrique tenta finalizar de longe e é travado pela defesa cruzeirense.

16' Amarelo para Thiago Santos, pela falta em Barcos.

15' Barcos fica no chão após ser acertado por um carrinho de Thiago Santos.

13' NA TRAAAAAVEEE!!! Moisés cruzou rasteiro e Willian bateu pra cima, a bola encobriu Fábio e tocou o travessão antes de sair!

11' UUUUUUUUUUUH!! Dudu foi lançado na esquerda, pedalou pra cima do defensor, cortou pro meio e bateu pra fora, fazendo a bola passar beijando a trave!

10' Borja recebe uma bola na entrada da área e tenta finalizar de longe, sem perigo para Fábio.

9' Lembrando que nessa edição da Copa do Brasil não existe a regra do gol qualificado.

9' O Cruzeiro tem a bola dominada e manda no meio de campo até o momento.

7' Moisés recebeu uma bola na entrada da área e finalizou por cima do gol.

5' Edílson desceu bem pela direita, sozinho, e lançou para Barcos dentro da área, que bateu por cima do goleiro e abre o placar para a equipe celeste!

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! BARCOS!

4' FÁAAAAAABIIIIOOOOOO! Borja ganhou no jogo de corpo dos zagueiros e finalizou pra uma bela defesa do goleiro cruzeirense!

3' Willian driblou Egídio no lado direito do ataque palmeirense e cruza pra Moisés cabecear longe do gol.

1' A primeira falta da partida é marcada. Borja empurra o Egídio no ataque palmeirense

0' O Cruzeiro começa com o domínio da bola.

COMEÇA A PARTIDA DECISIVA ENTRE PALMEIRAS E CRUZEIRO!

21h46: Os times já estão organizados em campo para dar início à partida, com um certo atraso.

21h43: Hino nacional sendo executado neste momento. A torcida faz um mosaico em homenagem ao Palestra Itália, clube que veio a se tornar o Palmeiras.

21h42: Os jogadores entram em campo e já estão alinhados para a execução do hino nacional brasileiro.

21h37: Os jogadores do Palmeiras estão no túnel para a entrada. Os jogadores do Cruzeiro ainda não chegaram.

21h35: Os jogadores já terminaram o aquecimento e desceram para os vestiários.

21h30: Nesse jogo, a novidade é o árbitro de vídeo. Nas outras partidas da Copa do Brasil esse auxílio não existiu. O VAR ajuda o árbitro em situações consideradas extremas, como uma expulsão que não ocorreu, um pênalti não dado ou mal marcado, além de anular ou validar gols.

21h25: Na história, entre Palmeiras e Cruzeiro, ocorreram 92 jogos. O Cruzeiro leva uma leve vantagem com 34 vitórias, 27 empates e 32 derrotas. Já na Copa do Brasil, o Palmeiras que leva a vantagem. Os times jogaram 8 jogos, com 3 vitórias do Palestra de São Paulo, 3 empates e 2 vitórias do Palestra de Minas.

21h20: Na partida de hoje, os dois artilheiros do Cruzeiro irão jogar, que são Thiago Neves, com 12 gols e De Arrascaeta, com 11 gols.

21h15: Com exceção dos amistosos, o Palmeiras foi a equipe que mais venceu no ano de 2018. Em 54 partidas, o Palmeiras tem 33 vitórias.

21h10: Para essa partida o Cruzeiro tem de volta Dedé, que foi titular no jogo do Brasil contra El Salvador. O zagueiro foi trazido de jatinho para disputar a partida decisiva de hoje.

21h05: Borja, que era dúvida pata o jogo de hoje, é o artilheiro do Palmeiras no ano, com 18 gols marcados. É a melhor marca do camisa 9 desde sua chegada ao alviverde, em 2017.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

20h46:O Cruzeiro também está escalado! As novidades para a partida são Dedé, que jogou ontem pelo Brasil e Arrascaeta, que se recuperou de uma lesão.

20h45: O Palmeiras está escalado para a partida com as novidades de Borja e Bruno Henrique!

20h30: O Cruzeiro chegou agora ao Allianz Parque.

20h25: O Palmeiras acaba de chegar ao Allianz Parque. Miguel Borja e Bruno Henrique não passaram na zona mista.

Boa noite, leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindos à transmissão de Palmeiras x Cruzeiro ao vivo hoje pela Copa do Brasil 2018. Acompanhe.

Lembrando que nessa semifinal de Copa do Brasil haverá o árbitro de vídeo, diferentemente do Brasileiro, que não conta com a tecnologia.

A arbitragem do jogo fica por conta de Wagner Reway, auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Fabricio Vilarinho da Silva. Todos são árbitros FIFA.

O provável Cruzeiro para essa partida é: Fábio, Edílson, Murilo, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta; Raniel (Barcos).

O provável Palmeiras para essa partida é: Weverton, Mayke, Edu Dracena, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Willian e Borja (Hyoran).

E na Copa do Brasil de 2017, os times empataram o primeiro jogo em 3 a 3, onde o Palmeiras sofreu 3 a 0 e buscou o empate. No jogo de volta, o placar de 1 a 1 e os gols feitos fora de casa fizeram com que a equipe celeste fosse às semifinais e, consequentemente, foi campeã, vencendo o Flamengo na grande final.

Na Copa do Brasil de 2015, Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram nas oitavas de final. O Palmeiras acabou vencendo por 3 a 2 no Mineirão e passando de fase, sendo campeão naquele mesmo ano, na final contra o Santos.

Na Copa do Brasil de 1998, o Palmeiras deu o troco. Com um gol de Paulo Nunes e um gol espírita de Oséas, o Palmeiras reverteu o 1 a 0 sofrido fora de casa e se sagrou campeão.

Na Copa do Brasil de 1996 os times se enfrentaram na grande final, que foi vencida pelo time de minas, com uma vitória de virada, por 2 a 1, no Mineirão.

A partida entre Palmeiras e Cruzeiro, pela Copa do Brasil, já tem um história muito grande e uma curiosidade: todo ano em que as equipes se enfrentam, quem avança no confronto é o campeão.

Dedé, que jogou pela seleção brasileira contra El Salvador, deve ser desfalque no jogo.

No último treino, que foi feito no CT do São Paulo, Arrascaeta e Romero treinaram normalmente, podendo ser surpresas na escalação contra o alviverde.

Mano Menezes, que está no cargo desde 2016, já foi campeão de uma Copa do Brasil com a equipe, em 2017.

O Cruzeiro, do técnico Mano Menezes, enfrentou Atlético Paranaense nas oitavas de final e Santos nas quartas de final para chegar nas semis.

+ Confira as ofertas do nosso parceiro FutFanatics

Para essa partida, cerca de 30.000 ingressos foram vendidos antecipadamente. Os preços variam entre 120 reais e 400 reais.

Felipão fechou o último treino e não deu pistas sobre a equipe que poderá ser a titular na partida. Borja é dúvida por ainda tratar lesão, assim como o Bruno Henrique. Felipe Melo e Deyverson estão suspensos e não enfrentam o Cruzeiro.

O Palmeiras, para chegar até essa fase, bateu nas oitavas o América Mineiro e nas quartas o Bahia.

Felipão que foi campeão das duas Copas do Brasil que a equipe tem em sua história. Uma em 1998 e a outra em 2012.

O Palmeiras vem em uma boa fase após a chegada de Felipão. O time já soma, com a volta do técnico, 11 jogos, onde o time venceu 8, emaptou 2 e perdeu apenas 1.

Pela semifinal da Copa do Brasil, Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam às 21h45 desta quarta-feira (12).