Everton e Araruna voltam a trabalhar com bola no São Paulo, enquanto Nenê desfalca treino

Everton e Araruna foram as novidades do treino no CT da Barra Funda, na última terça-feira (11). Os atletas deram um passo na recuperação: voltaram a treinar com bola. Everton, recuperado do estiramento muscular na coxa esquerda, lesão ocorrida na partida contra o Ceará, no Morumbi, dia 26 de agosto, deverá voltar ao time titular no próximo confronto contra o Santos, após ter ficado três rodadas de fora pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto Araruna, recuperado da tendinite no calcâneo, volta a ser opção para o técnico Diego Aguirre.

+Confira ofertas de nosso parceiro FutFanatics

Sem Everton, o time perde em força de ataque e em questão de reposição da defesa pelo lado esquerdo. Desde sua lesão, a equipe entrou em campo com Reinaldo, lateral-esquerdo que fora improvisado na ponta, pelo mesmo lado, e Joao Rojas, que costuma jogar aberto pela direita, mas nenhum dos dois atletas, que se destacam na equipe, conseguiu suprir a falta do meia-atacante.

Os desfalques do treino foram de Nenê, por conta de um procedimento dentário; Arboleda (Seleção do Equador) e Luan (Seleção Brasileira Sub-20) retornam nesta quinta-feira (13).

O time do Morumbi não foi o único que treinou no CT da Barra Funda nesta tarde. O Cruzeiro, que disputará o primeiro jogo da semi-final da Copa do Brasil, na quarta-feira (12), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, aproveitou a localização do centro de treinamento do São Paulo e por ali treinou. Além disso, Mano Menezes, técnico da equipe mineira, trocou umas palavras com o técnico Diego Aguirre.

O próximo compromisso do tricolor será no Campeonato Brasileiro, em partida válida pela 25ª rodada contra o Santos, às 16h, na Vila Belmiro.