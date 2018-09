Após triunfo, Tite ressalta desempenho da Seleção Brasileira: "A ideia do futebol permanece"

O Brasil não tomou conhecimento e goleou sobre o El Salvador por 5 a 0 nesta terça-feira (11), no FedEx Stadium, em Washington. Para essa partida houve seis mudanças em relação ao amistoso diante dos Estados Unidos, na última sexta-feira (7). O técnico Tite apreciou o desenvolvimento dos seus comandados dentro de campo. Segundo ele, as peças não mudaram o jeito da seleção, mas acabam trazendo novas possibilidades.

"A gente reposicionou a bola parada defensiva, ajustou algumas coisas. A ideia de futebol permanece inalterada, independente de adversário. Manter posse de bola, infiltração, finalização, é a nossa característica. A utilização de atletas que eles permitam variações de observações até por pouco tempo acabam sendo importantes", explicou.

Tite ainda esclareceu sobre as dificuldades de escolher seleções europeias para os amistosos. No entanto, mencionou que é preciso as atacar as equipes e que ter o comando do jogo é fundamental.

"A gente não tem a oportunidade de escolher europeus, é uma informação. As outras estamos procurando, vamos pegar Argentina... Já passei a idade de desconstruir críticas. Os Estados Unidos empataram com a França antes da Copa. São dois estágios nisso. De uma equipe com bola, o que ela busca, e no nível do adversário... Mas aí tu faz o seu papel, pressiona o adversário. Esse estágio com a posse de bola é fundamental. Mourinho certa vez falou: "Dura é a eliminatória sul-americana". Na europeia pega várias seleções de nível inferior. Está ai para as pessoas avaliarem. Olhem o desempenho e tirem suas conclusões dentro da disponibilidade", certificou.

O comandante ainda exaltou o desempenho dos jogadores. Além disso, frisou que a Seleção Brasileira possui uma boa safra de atacantes.

"Muita gente relativiza, mas a equipe manteve o desempenho em 90 minutos. Deve ter tido mais de 70% de posse de bola. Mas não adianta ter sem finalizar. O melhor jogador deles foi o goleiro, fez grandes defesas. Temos a responsabilidade de jogar bem contra qualquer seleção, imprimir uma ideia. E ela conseguiu mesmo diante de um adversário inferior. E um patamar de finalizações com posse de bola que traduziu o bom desempenho. Mesmo trocando pessoas e modificando. Neymar de 9 no fim com dois velocistas do lado. É uma característica nossa, a safra é muito boa em jogadores de velocidade pelo lado. E tem mais vindo aí. David Neres, Richarlison, Malcom, Vinícius Junior. Conseguimos observar situações, como o Marquinhos na direita, e ter impressões que podemos usar mais na frente", finalizou.