Guarani recebe o Juventude buscando se aproximar do G-4 da Série B

Visando se reencontrar com as vitórias, o Guarani recebe o desesperado Juventude, nesta quinta-feira (13), no Estádio Brinco de Ouro, às 21h (de Brasília), em partida válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há quatro jogos, o Bugre quer voltar a jogar bem e vencer em casa, para tentar se aproximar do G-4, já o Juve busca uma vitória para tentar escapar do Z-4.

Guarani quer aproveitar o fator casa para conseguir vencer e se aproximar do G-4

Ocupando a sétima posição, com 38 pontos, o Juventude quer se aproximar do G-4, e para isso quer melhorar o seu aproveitamento jogando em casa. Em 13 partidas disputadas no Estádio Brinco de Ouro, o time comandado pelo técnico Umberto Louzer, tem seis vitórias, três empates e quatro derrotas.

No treino desta quarta-feira (12), em Campinas, o técnico Umberto Louzer esboçou um time para enfrentar o Juventude com quatro novidades: Fabrício, Bruno Xavier, Rafael Longuine e Bruno Mendes, todos os jogadores foram ausência no empate com o CRB, em Maceió.

O treinador destacou a importância da vitória nesta quinta-feira, para seguir em busca de uma vaga no G-4. O Bugre está apenas quatro pontos atrás do Vila Nova, o quarto colocado..

"Confirmando a vitória diante do Juventude, nos colocamos novamente no grupo para entrar no G-4, mas nós temos que ser inteligente para jogar esse tipo de partida, lutar com todas as forças e sair com o resultado positivo", afirmou.

Louzer também disse que os recém-contratados, o lateral-diteito Romário e o meia Matheus Anjos serão relacionados para a partida.

"Romário e Matheus Anjos serão relacionados para a partida, são atletas que tem potencial, quando tiver oportunidade tenho certeza que irão nos ajudar", comentou.

Juventude busca uma vitória para tentar a reabilitação na Série B

Se o Guarani tá em busca de uma vaga no G-4, o mesmo não pode se dizer do Juventude. Com apenas 28 pontos e ocupando a décima oitava posição, o Juve busca uma vitória para tentar se reabilitar na competição e conseguir escapar do Z-4. O time gaúcho não vence há nove jogos e quer acabar com o incômodo jejum sem vencer.

O técnico Luiz Carlos Winck não vai poder contar com o volante Bertotto e o zagueiro Fred, lesionados. Em suas vagas devem entrar Wagner e Rodrigo. Micael deve ser o substituto de Micael, suspenso. Outra novidade no time é na lateral-direita, Felipe Mattioni deve atuar no lugar de Vidal.

Histórico do confronto

As duas equipes se enfrentaram em 12 oportunidades e há um equilíbrio no confronto: quatro vitórias para o Guarani, quatro empates e quatro vitórias para o Juventude.

No primeiro turno da Série B, pela oitava rodada, no dia 1º de junho, o Juventude venceu o Guarani por 1 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi. O gol foi marcado por Felipe Mateus.