Atlético-PR terá estreia e outras quatro alterações para enfrentar a Chapecoense

O Atlético-PR enfrenta a Chapecoense nesta quinta feira (13), às 20h, na Arena Condá, em rodada atrasada pela Série A do Campeonato Brasileiro, e o 11 inicial deve ser bem diferente do que o torcedor rubro-negro está acostumado. Diego Ferreira (ou Reginaldo), Renan Lodi, Wellington e Rony devem ser as novidades. Lodi volta após cumprir suspensão, fazendo com que Márcio Azevedo - que foi titular contra o Atlético-MG - volte para o banco de reservas.

Na lateral direita, Jonathan está suspenso e abre espaço para luta por posição entre Diego Ferreira e Reginaldo. Qualquer um que jogar fará sua estreia com a camisa rubro-negra. No meio campo, Wellington também volta de suspensão, e deve formar dupla com Bruno Guimarães. Por fim, Nikão, que foi expulso contra o Atlético-MG, cumpre suspensão automática, e dá lugar a Rony, que costuma entrar no segundo tempo e agora tem a chance de estrear como titular.

O Atlético está em 13° colocado na tabela, com 27 pontos, e busca sua primeira vitória fora de casa sob o comando de Tiago Nunes pelo Brasileirão para deixar o Z-4 cada vez mais longe - apenas três pontos separam o Furacão do Sport, primeiro time na zona da degola.