Pioneiro mundial: Avaí anuncia moeda digital própria a ser lançada no próximo mês

O Avaí é o primeiro clube de futebol do mundo a ter a moeda digital própria. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (12), no Ressacada, o time catarinense anunciou uma parceria com SportyCo e a Blackbridge Sports e será a primeira equipe de futebol a capitar recursos financeiros mundialmente através do chamado ICO (Initial Coin Offerings).

O Token se chamará "Avaí FC Token" e foi projetado especialmente para o clube catarinense. A criptomoeda azul e branca busca captar investimento de todos os lugares do mundo e virar uma nova modalidade de contribuição e relacionamento com o torcedor. Conforme publicado pelo site 'Diário Catarinense'.

"O Avaí é o primeiro clube do mundo a ter essa iniciativa e um clube de futebol detém os meios ideais por causa da estabilidade, por ter uma base grande de admiradores, que são os torcedores, e por existir há bastante tempo. Grandes marcas como BMW e a rede varejista Rakuten estão entrando neste segmento e os clubes também vão entrar. O PSG anunciou na última quarta-feira que prepara o projeto para daqui um ano. Em breve outros gigantes estarão presentes, mas o Avaí vai estar entre eles porque foi o primeiro do mundo", garante Marko Filej, o esloveno cofundador da SportyCo.

Como funciona a tecnologia?

Nos ICO's as empresas fazem ofertas públicas de suas próprias criptomoedas em troca de valor financeiro cotado e pagos utilizando o Bitcoin ou em Ether/Ethereum, que é o caso do Avaí.

No caso do Avaí FC Token, o torcedor avaiano poderá emitir tokens de utilidade que funcionam da mesma maneira que os cupons de descontos ou vouchers, e negociar livremente com outros interessados. Vale destacar que as moedas se valorizam com o tempo.

"Estamos ansiosos para trabalhar com o Avaí FC e ver como eles pretendem lançar a sua nova moeda digital com a plataforma da SportyCo que sempre esteve liderando a inovação no mundo do financiamento para os esportes e esportistas. Com esta oferta estamos abrindo um novo capítulo no futebol e indústria do esporte em geral”, disse o CO-Fundador da SportyCo, Marko Filej.

O presidente do Avaí, Francisco José Battistotti, disse que criar uma moeda digital própria do clube faz parte de um plano de consolidação do Avaí no Campeonato Brasileiro da Série A e um projeto de chegar à Copa Libertadores.

“Nós estamos almejando ativamente alcançar uma base de fãs de futebol global. Estamos muito felizes em fazê-lo em parceria com a SportyCo, abrindo caminho para outros clubes em todo o mundo visando proporcionar o financiamento para as atividades esportivas nesta nova maneira”, comentou.

O início das vendas oficiais das moedas do Avaí será no dia 3 de outubro, às 12h (de Brasília) e irá até o dia 3 de novembro de 2018. Uma experiencia de um mês, para que o torcedor consiga adquirir seu Avaí FC Token.