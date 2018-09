Torcedores pedem conversa com elenco do Botafogo e Lindoso afirma que cobrança deve ser em campo

Cerca de 15 torcedores compareceram ao Estádio Nilton Santos durante o treino do Botafogo, na manhã desta quinta-feira. Em tom amistoso, o grupo pediu para conversar com algum dos jogadores ou com Zé Ricardo, mas não foi atendido. A segurança privada do local e o gerente do estádio, Elcimar Ribeiro, mediaram o encontro de forma pacífica e, posteriormente, duas viaturas da Polícia Militar foram acionadas, segundo o Globoesporte.com.

Logo após o ocorrido, Rodrigo Lindoso falou em entrevista coletiva. O volante afirmou que a cobrança precisa existir nos momentos bons e ruins, mas deve ficar dentro do estádio. "É claro que o torcedor tem razão de estar chateado, mas isso vai além do que a gente imagina que é futebol. Quero pedir que façam a parte deles. Esperamos um bom público aqui no domingo".

Segundo o Lance!, essa foi a terceira vez nos últimos dias que membros de torcidas organizadas foram ao Nilton Santos. O portal Fogão Net publicou um boletim afirmando que a diretoria do clube receberia, às 18h, os líderes das organizadas para uma conversa em General Severiano, mas a reunião foi cancelada após vazamento de informação.

O Botafogo recebe o América-MG às 11h, no domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro é o 15º na tabela, com 26 pontos, o Coelho tem quatro a mais e ocupa a 11ª colocação. Lindoso espera um jogo duro. "Eles sabem da nossa situação e talvez pensem que possam se aproveitar disso. Por isso temos que ser profissionais e nos prepararmos para qualquer situação. Se fizermos o dever de casa vamos seguir entre os sete ou oito primeiros", concluiu o volante.