Fabrício Bruno projeta retorno à Chapecoense na próxima semana

Mesmo que o período de inscrições para o Campeonato Brasileiro já tenha sido encerrado, a Chapecoense está próxima de ganhar um reforço importante para a reta final da competição. Fabrício Bruno, zagueiro que não atua desde fevereiro deste ano devido a uma lesão no púbis, está na fase final de transição e se reintegra ao elenco verde e branco na próxima semana.

O defensor, que pertence ao Cruzeiro, passou por todo o trabalho de recuperação nas dependências do clube de Minas Gerais, inclusive o recondicionamento físico. Desta forma, Fabrício retornará à Chapecó pronto para atuar no time de Guto Ferreira, que vem encontrando contestações no número elevado de gols sofridos – a Chape possui a quarta pior defesa da Série A.

“Estou com muita vontade de voltar, passei por uma situação complicada e graças a Deus consegui recuperar. Estou na fase final da transição para o campo e creio que logo estarei de volta à Chapecó pronto para treinar e jogar”, disse o jogador de 22 anos.

Fabrício chegou ao Oeste de Santa Catarina por empréstimo no início de 2017. Pela Chapecoense, conquistou o Campeonato Catarinense do ano passado e a vaga no G-8 do Brasileirão, que rendeu uma classificação para a Copa Libertadores deste ano. Os bons números de Fabrício Bruno dentro de campo estabeleceram uma grande identificação com a torcida alviverde.

“Fico feliz por essa ligação com o clube e com a cidade. Desde o começo me dediquei muito pelo clube. A lesão foi um baque enorme para mim, eu vinha bem, com uma sequência boa, defesa menos vazada do campeonato e de repente recebo a notícia que precisaria operar, foi muito difícil cair a ficha que ficaria parado por um bom tempo”, revelou Fabrício.

Na penúltima posição com 22 pontos, a Chape vive um momento delicado no torneio nacional. Para reencontrar o caminho das vitórias, a volta de um considerado titular pode acabar fazendo a diferença.

“Infelizmente o clube passa por um momento difícil. Estou longe, mas estou acompanhando sempre todos os jogos. Fico chateado de não poder ajudar, ficar sem jogar é péssimo, querer e não poder é uma sensação muito ruim”, afirmou.

Antes de seu retorno, a Chapecoense enfrenta o Atlético-PR em duelo atrasado da 20ª rodada. Em caso de vitória, o time deixa a zona de rebaixamento e ganha um fôlego extra para a sequência do campeonato. A partida terá início às 20h desta quinta-feira (13), na Arena Condá.