Henrique avalia bom resultado fora de casa: ''Não foi uma vitória''

Corinthians e Flamengo empataram em 0 a 0 no Maracanã, nesta quarta-feira (12), pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians conseguiu cumprir sua proposta defensiva e segurou a pressão da equipe carioca. A partida de volta será disputada no dia 26 de setembro, na Arena Corinthians. O empate nessa partida deixa ambas as equipes a uma vitória simples para se classificar para a grande final.

+ Camisas dos semifinalistas da Copa do Brasil? É na FutFanatics!

No final da partida ainda na beira do gramado o zagueiro, Henrique, falou da proposta de jogo do Corinthians e do resultado importante que deixa o confronto em aberto para o jogo de volta, “nós sabíamos da dificuldade que seria jogar aqui, nos defendemos bem, com o nosso intuito de nos defender, tivemos chance de marcar no primeiro tempo, não foi uma vitória mas agora é jogar dentro de casa”, disse o defensor corintiano.

O goleiro, Cássio, também falou antes de descer para os vestiários, e destacou a boa ação defensiva, além de também dimensionar a importância do resultado para o alvinegro paulista, “tenho que contribuir, nas vezes que eu não consegui chegar os companheiros chegavam. Estamos em um processo de retomada, viemos de resultados negativos e vir aqui e empatar com uma equipe como o Flamengo é muito difícil, sabemos que conseguimos um bom resultado”, declarou o goleiro.

O ídolo corintiano ainda reconheceu a fase em que o clube paulista se encontra e projetou melhora dos desempenhos da equipe, “estamos de parabéns pelo empenho, pela dedicação, e agora é dar um tempo na Copa do Brasil, precisamos nos recuperar no Brasileiro, e mostrando essa vontade tenho certeza que vamos voltar as vitórias e subir na tabela”, finalizou.