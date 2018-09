Barbieri destaca superioridade do Flamengo sobre Corinthians: "Encurralamos o time deles"

O Flamengo enfrentou o Corinthians nesta quarta-feira (12), com Maracanã cheio, na partida válida como jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. As duas equipes não saíram do 0 a 0 e agora irão decidir a vaga para final em Itaquera.

Após a partida, Maurício Barbieri lamentou não traduzir em gol a superioridade do Flamengo jogando em casa.

"Os números refletem o que foi o jogo. Números que tenho são de mais de 70% (de posse de bola), mais de 20 finalizações, adversário quase não finalizou. Encurralamos o time deles, não trocaram mais do que três ou quatro passes, recuperamos rápido, tentamos, finalizamos, cruzamos bola, tentamos mudar o panorama.", disse Barbieri.

"O Cássio não fez defesas milagrosas, mas fez defesas. Não faltou agressividade. Buscamos o gol com inteligência, não adianta desesperar. Tivemos o controle absoluto do jogo, mas não fizemos o gol. Está aberto. Teremos mais 90 minutos para buscar esse gol.", completou.

Após ser questionado, Barbieri falou sobre cogitar abrir mão da posse para ter espaços.

"É uma pergunta complicada. A partir do momento que eu ofereço a iniciativa ao adversário, tenho menos tempo para criar. É uma questão delicada. Se o jogo fosse um pouco mais franco, no sentido do adversário tentar criar um pouco mais, seria diferente. Temos questões a serem solucionadas e vamos tentar achar no tempo para trabalhar.", falou.

Barbieri comentou também sobre a Insistência do time na bola aérea.

"Desespero não é de maneira nenhuma. Nossa ideia não é ter a posse de bola pela posse de bola. É uma posse que tem mérito. Quando o Corinthians tentou jogar, sufocamos e recuperamos. Sobre alçar bola na área, não é desespero. Quando usamos Dourado e Lincoln, homens de área, temos que fazer a bola chegar lá dentro.", completou.

O Flamengo e o Corinthians buscam a vaga na decisão no próximo dia 26. O vencedor enfrentará Cruzeiro ou Palmeiras na final da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Vasco no próximo sábado (15), às 19h. O Alvinegro paulista encara o Atlético-PR, no domingo (16), às 19h. As partidas serão válidas pela 25ª rodada do Brasileirão.