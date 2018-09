Fluminense inicia conversas para jogar no Nilton Santos durante interdição do Maracanã

Com a interdição do Maracanã para reparos no gramado, o Estádio Nilton Santos pode ser uma opção para o Fluminense. O Tricolor consultou o Botafogo para atuar nas duas partidas que ocorrerão no período em que o Maracanã estará fechado. Por enquanto, as conversas estão no início ainda, mas devem avançar já nos próximos dias.

As partidas seriam no dia 29 de setembro, contra o Grêmio, e no dia 06 de outubro, contra o Paraná. A reabertura do Maracanã será no dia 13 de outubro. Apenas a partida contra o Deportivo Cuenca, no dia 04 de outubro, pela Copa Sul-Americana foi mantida no estádio por ser de grande importância para o clube.

No primeiro semestre deste ano, o Fluminense atuou no Estádio Nilton Santos em quatro partidas. Foram elas os clássicos contra Vasco e Flamengo, pelo Campeonato Carioca, e contra Avaí e Salgueiro, pela Copa do Brasil.

O gramado do Maracanã foi bastante criticado pelos jogadores nas últimas semanas. Com isso, a Greenleaf, empresa responsável pela sua manutenção, afirmou que o campo precisa de um período sem jogos para ser recuperado.