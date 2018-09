Felipão diz que faltou chances claras de gol ao Palmeiras: "Foram mascadas"

Após derrota por 1x0 no primeiro jogo das Semifinais da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (12), o técnico Felipão deu entrevista coletiva.

Ele quis evitar a polêmica sobre o gol anulado aos 52 minutos do 2º tempo, em que o árbitro da partida marcou falta no goleiro Fábio.

“Lance final eu não vou falar nada, o Alexandre já falou. Eu não quero comentar alguma coisa porque não seria nada correto da minha parte.”

Mesmo com o placar adverso, o comandante alviverde se mostra confiante para o jogo de volta.

“Vamos ver como que decorre o jogo lá. A gente vai usar para motivar nossos atletas, mas sabe que vai ser muito difícil. Será mais um jogo muito equilibrado.”

O técnico ainda falou sobre a mudança de regulamento na competição, que perdeu o gol qualificado.

”Nós jogamos com o regulamento também. Comentamos antes do jogo que não tem mais o gol qualificado. Nós temos boas possibilidades; hoje, quem tem melhores possibilidades, é o Cruzeiro, porque venceu.”

O Palmeiras entra em campo novamente no domingo (16), contra o Bahia, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Já pela Copa do Brasil, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro pelo segundo jogo no dia 26 de setembro, as 21:45, em Belo Horizonte.