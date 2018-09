Igor Gomes renova contrato com o São Paulo até 2023

Igor Gomes, meia de 19 anos, teve seu contrato renovado com o São Paulo até 31 de março de 2023. O jogador está no clube desde seus 10 anos de idade.

“O São Paulo é o clube do meu coração, da minha família e sou muito feliz aqui. Este é um momento único pra mim, um reconhecimento e uma responsabilidade que me traz ainda mais motivação. Tenho agora que seguir trabalhando, evoluir a cada treino e buscar meu espaço”, revelou o meia.

Nas últimas semanas o atleta iniciou o processo de transição do CFA Laudo Natel para participar dos treinos com a equipe profissional no CT da Barra Funda, sob comando do técnico Diego Aguirre. O meia ainda foi relacionado na partida em que o clube perdeu para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pelo placar de 1 a 0.

“Esta convivência com os atletas mais experientes tem me ajudado bastante. Gosto de ver o Nenê jogar, e agora tenho a oportunidade de aprender com ele diariamente. É uma referência como atleta e pessoa. Também converso com o Diego Souza, que passa conselhos e tem muita história no futebol. Eles me deixam mais tranquilo para trabalhar e busca do meu espaço”, afirmou.

Quando chegou em Cotia, Igor Gomes tinha apenas 10 anos. Antes de subir para o profissional, o meia cumpriu o processo de formação em todas as categorias. Pela base teve uma passagem vitoriosa, conquistou o Campeonato Paulista Sub-15 (2014), o Campeonato Paulista Sub-17 (2016), a Taça BH Sub-17 (2016), a Copa do Brasil Sub-20 (2016 e 2018), a Copa Ouro da APF Sub-20 (2017) e a Copa RS Sub-20 (2017).

“Gosto de vencer. Quando visto a camisa do São Paulo, só tenho um objetivo: vencer. Quero retribuir todo o incentivo e confiança que recebi do clube com alegrias para o nosso torcedor”, conclui o atleta.