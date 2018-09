Reinaldo cita virtudes de Everton no São Paulo: ''Consistência defensiva e ofensiva''

O São Paulo volta a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro depois de 10 longos anos. O Tricolor divide a liderança com o Internacional. Ambas as equipes tem 49 pontos, mas os Colorados levam vantagem no saldo de gols. 18 a 17.

O lateral Reinaldo, um dos destaques dessa temporada, falou sobre a volta de Éverton e sua importância:

"O Éverton é muito importante para puxar contra-ataque. Dá uma consistência defensiva e ofensivamente. O Everton vinha numa pegada muito boa. Espero que ele volte melhor ainda do que estava. É um jogador muito importante. É um cara que se adaptou muito bem ao clube e ao time. Tenho certeza que no domingo o Everton vai nos ajudar a sair com resultado positivo''

Além de Éverton, o técnico Diego Aguirre conta com a volta do próprio Reinaldo, que estava suspenso, do zagueiro Arboleda, que volta da seleção, Araruna, recuperado de uma tendinite e Rodrigo Caio, recuperado de uma pancada no joelho direito.

''É um grupo forte, de qualidade e que vem demonstrando durante o campeonato. Aguirre vai usar os que voltarem da melhor maneira para vencermos'', acrescentou Reinaldo.

Sobre a diferença de saldo de gols para o Internacional, o lateral esquerdo afirmou:

''Independentemente de quem seja o adversário, temos de fazer o nosso objetivo. Não é porque perdemos a liderança por questão de um gol que vamos parar de batalhar dentro de campo. Cada jogo é uma final. Estamos focados nesse objetivo de sempre pensar no próximo jogo como uma final para vencer e seguir firme no Brasileiro''

O São Paulo enfrenta o Santos domingo (16), às 16h, na Vila Belmiro. O Tricolor do Morumbi segue em busca da primeira colocação.