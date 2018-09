Raphael Veiga lamenta chances perdidas em mais uma derrota do Atlético-PR

O Atlético-PR perdeu a terceira partida seguida fora de casa pelo Brasileirão, desta vez contra a Chapecoense, em jogo atrasado da 20ª rodada, na noite desta quinta feira (13), na Arena Condá. O Furacão continua na 14ª colocação, com 27 pontos, apenas três a frente do Vasco, primeiro time dentro do Z-4.

Os gols da Chape foram marcados por Bruno Guimarães, contra, e Leandro Pereira, de cabeça, decretando o 2 a 1 em Chapecó. Tiago Nunes promoveu dois retornos à equipe. O lateral-esquerdo Renan Lodi e o volante Wellington voltaram ao time depois de cumprirem suspensão. Eles substituíram Márcio Azevedo, que ficou no banco de reservas, e Lucho González, suspenso. O zagueiro Léo Pereira falou sobre o resultado ruim.

+ Confira as promoções do nosso parceiro FutFanatics

"É a segunda vez que isso acontece. Temos que ter a cabeça no lugar, treinar o que está sendo feito de errado ali para que não aconteça de novo", disse.

O meia Raphael Veiga também deu entrevista após a derrota nesta noite de quinta feira.

"É complicado. É difícil jogar aqui. O time deles é competitivo, e a gente não soube aproveitar as chances. Começamos bem, mas não soubemos manter", comentou.

Agora o Furacão enfrenta o Fluminense, na busca por mais uma vitória dentro de casa, no próximo domingo (16), às 16h, na Arena da Baixada, pela 25ª rodada do Brasileirão.