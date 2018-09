Após terceira derrota seguida, Tiago Nunes almeja recuperação do Atlético-PR

O técnico Tiago Nunes segue sem conseguir vencer fora de casa com o Atlético-PR. Após a derrota desta noite para a Chapecoense, o comandante rubro negro soma seis partidas fora de casa, sendo 4 derrotas e dois empates. O resultado negativo deixa o Furacão na 14ª posição, com 27 pontos, apenas três a frente do Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Tiago confessou estar triste com mais uma derrota e assumiu a responsabilidade.

“Mesmo tristes, continuamos acreditando no que a gente vem construindo. Era um resultado que poderia nos colocar em uma posição melhor na tabela. Cada derrota tem uma história diferente. Era um jogo mais de força, de disputa, ainda mais com o gramado pesado, com chuva. A avaliação não é positiva pelos resultados. A responsabilidade é minha pelas três derrotas seguidas. Agora é rever o jogo, conversar com os atletas, para tentar fora de casa o mesmo desempenho que temos na Arena”, disse.

Para o comandante rubro negro, faltou aproveitar bem as chances criadas quando estava em vantagem no placar.

"Tivemos, no mínimo, quatro situações muito claras de transição e não aproveitamos as oportunidades. Temos que tentar aprender com essas situações negativas que estamos passando para tentar transformar em um momento melhor futuramente”, comentou.

Agora, o Atlético-PR volta a jogar em casa nas próximas duas rodadas, contra Fluminense e Paraná, e o treinador quer retomar a confiança fazendo bons jogos diante da torcida.

“Segurança vem com resultado, com performance. Penso que a confiança volta com resultado. Falta vencer. E, quando se vence, se fala que estamos com confiança. Temos pouco tempo de preparação, mas o grupo aceita bem a cobrança'', concluiu.