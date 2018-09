Chapecoense vence Atlético-PR de virada e deixa o Z-4 do Brasileirão

A partida adiada, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com um final feliz para a Chapecoense, que venceu o Atlético-PR, por 2 a 1. Pablo marcou para os paranaenses, mas Bruno Guimarães, contra, e Leandro Pereira asseguraram a virada para os donos da casa.

O confronto começou com um ritmo lento. Apenas aos 13, Raphael Veiga finalizou pela primeira vez. Wellington fez um bom passe e o meia arriscou rasteiro, mas Jandrei segurou sem dar rebote.

A resposta do Verdão veio um minuto depois. Victor Andrade ganhou da marcação, girou e chutou, passando com perigo a direita do gol adversário. Na sequência, novamente o atacante tentou, dessa vez de cabeça, mandado por cima do gol.

O Furacão abusou das jogadas individuais e em velocidade. Após lance Bruno Guimarães, Veiga apareceu de surpresa e bateu de primeira, dando trabalho para o goleiro, que conseguiu a defesa.

A Chape apostou na noite inspirada de Victor Andrade, que, por centímetros, não marcou o primeiro, aos 40. O camisa 11 arriscou da entrada da área e a bola passou raspando o travessão.

O segundo tempo foi acelerado e com 15 minutos os visitantes abriram o placar. Renan Lodi avançou pela esquerda e cruzou para Pablo, que ganhou a disputa com Nery Bareiro e cabeceou sem chances de defesa.

Rony quase fez o segundo para o Rubro Negro. O camisa nove arriscou de longe e Jandrei teve que saltar para espalmar e mandar para escanteio.

Foi em um erro de Bruno Guimarães que o Verdão do Oeste conseguiu o empate, aos 32. Bruno Silva avançou pelo lado direito e cruzou, o voltante tentou cortar de carrinho, mas acabou marcando contra.

Já nos últimos instantes, os mandantes se animaram na partida e conseguiram a virada. Pressionando, fazendo levantamentos para a área, Leandro Pereira aproveitou a oportunidade, recebeu de frente para Santos e cabeceou firme para garantir a vitória.

O resultado tira a Chape da zona de rebaixamento, chegando aos 25 pontos. Já o Furacão fica com 27, estacionando na 14ª posição. O próximo confronto do Atlético-PR será no domingo (16), contra o Fluminense, na Arena da Baixada. Um dia depois, a Chapecoense recebe em casa o Internacional.