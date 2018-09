Aliviado, Guto Ferreira celebra vitória sobre Atlético-PR e exalta povo de Chapecó: ''É fantástico''

Desde a 18ª rodada, há pouco mais de um mês, que a Chapecoense não encontrava o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. O fim do jejum aconteceu nesta quinta-feira (13), quando o time venceu o Atlético-PR em casa, de virada, por 2 a 1, em jogo atrasado da 20ª rodada. Pressionado no cargo por conta dos últimos resultados, o técnico Guto Ferreira mostrou-se aliviado com a vitória, que tirou a Chape da zona de rebaixamento.

''A equipe jogou bem, no segundo tempo praticamente o único perigo de gol foi o gol do Atlético-PR, e a gente estava tendo um bom volume, tivemos no início do segundo tempo e e depois do gol mais ainda, nos conduziu a essa grande vitória. O mais importante era vencer. E venceu porque jogou e não desistiu nunca, teve muita raça, contou com o torcedor apoiando, teve muita coisa positiva envolvida, muita energia envolvida e tudo isso gerou essa vitória importante nesse momento'', disse.

O treinador também elogiou o apoio da torcida e revelou a emoção que sentiu aos 71 minutos - homenagem que acontece em todos os jogos em alusão ao número de vítimas fatais da tragédia aérea ocorrida em novembro de 2016.

"A energia não adianta… cada vez que faz um jogo na Arena, é muito marcante, muita coisa na cabeça. Não sei se notaram, mas tivemos uma chance claríssima quando estava tocando a música dos 72 minutos*. Vem na cabeça, não tem como. A energia do povo de Chapecó é diferente. O povo é fantástico. Jamais conseguiria numa torcida de um clube da capital uma mobilização que tivemos hoje, na cidade. Isso faz toda a diferença. Essa tranquilidade, todos remando para o mesmo lado. Isso que vai sustentar o crescimento da Chape na competição.''

Por fim, Guto falou sobre o peso do jogo. Esta que foi apenas a segunda vitória da Chape sob seu comando: ''A questão de ser divisor de águas no momento importante vou saber só no final da competição, mas o mais importante do que tudo isso, até brinquei com eles, é que tirou uma torre gêmea e meia, ainda tem mais torre nas costas e temos que trabalhar para tirar e colocar a Chape no meio da tabela. É o lugar onde merece estar'', encerrou.

A Chape agora ocupa a 16ª posição na tabela do Brasileirão, com 25 pontos. Próximo comprimisso será nesta segunda-feira (17), quando recebe o Internacional, às 20h.