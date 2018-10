Tentando se reaproximar do G-4, Coritiba recebe Londrina pela Série B

Coritiba e Londrina se enfrentam pela 27ª rodada da Série B, nesta sexta feira (14), às 19h15, no Couto Pereira. O Coxa está na 9ª colocação, com 36 pontos, 7 atrás do primeiro clube dentro do G4, o Vila Nova, e precisa de uma vitória se quiser alcançar o grupo de acesso. Já o Londrina está em 13° na tabela de classificação, com 33 pontos, e busca uma vitória para se afastar ainda mais do Z4. O Coritiba vem de uma derrota para o Vila Nova, fora de casa, por 2 a 1, e o Londrina vem de vitória, contra o Brasil-RS em casa.







Coritiba inicia sequência importante na busca pelo acesso



O Clássico contra o Londrina, nesta sexta feira, marca o início da sequência que pode definir a permanência na Série B ou o acesso para a Série A. Serão duas partidas dentro de casa além do confronto contra o Tubarão: Avaí e Juventude. A partida que fecha essa sequência é contra o CRB, que luta contra o rebaixamento, fora de casa. Para o técnico do Coxa, Tcheco, o aproveitamento bom dentro de casa será fundamental para lutar pelo acesso.



“Vai ser realmente um divisor de águas. Porém, temos sete jogos em casa e, computando 21 pontos, chegaremos a 57, tendo mais 15 pontos para fazer fora de casa. Dos quatro jogos temos três em casa. São jogos que a gente tem que somar pontos. Não tem mais para onde correr. Cada ponto que deixamos de somar, como foi diante do Vila Nova, fica mais difícil. Mas tendo a possibilidade ainda, quanto antes somar melhor”, disse.



O lateral direito Leandro Silva, que esteve afastado dos gramados se recuperando de uma lesão muscular, admite que o clássico contra o Londrina é de suma importância na luta pelo acesso.



“São quatro jogos e o primeiro é um clássico. Para nós é muito importante. Jogo em que só pensamos na vitória. Temos que ganhar e ganhar bem para buscar a confiança da torcida de novo. Depois temos o CRB, fora, que está lutando contra o rebaixamento e depois dois dentro de casa. Vai ser tudo ou nada. É vencer esses jogos e buscar a confiança da torcida. Estamos muito confiantes para esse jogo e como já foi falado, alguém vai pagar o pato e vai ser o Londrina”, comentou.

O provável Coritiba para o jogo desta sexta é: Wilson; Leandro Silva, Thalisson Kelven, Alex Alves e Julio Rusch (Abner); Escobar, Thiago Lopes (Yan Sasse) e Jean Carlos; Guilherme Parede, Pablo e Bruno Moraes.



Roberto Fonseca faz mistério e não confirma escalação do Londrina



O técnico do Londrina, Roberto Fonseca, ainda tem dúvidas e não confirmou quem pode jogar contra o Coritiba na noite desta sexta feira. O comandante do Tubarão ainda deixou em aberto se vai jogar com uma escalação mais defensiva ou ofensiva.



"Nós temos duas opções bem definidas. Ou de começo ou para usar depois. Eu acredito sempre no equilíbrio e numa equipe inteligente. Tem que ter sensatez na hora de atacar e na hora de defender. É o que espero da nossa equipe", disse.



O último treino do Londrina foi em segredo e a imprensa só acompanhou o aquecimento do elenco. Mesmo sem pistas sobre o 11 inicial, é provável que Germano comece jogando para ajudar na defesa.



O Tubarão deve ir a campo com: Vagner; Lucas Ramon, Dirceu, Lucas Costa e Sávio; João Paulo, Jardel, Germano (Jô ou Thiago Ribeiro) e Higor Leite; Felipe Marques e Dagoberto.