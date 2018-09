Com edema no joelho, Gilberto desfalca Fluminense por tempo indeterminado

Na manhã desta sexta-feira (14), o Fluminense divulgou uma nota em sua conta oficial do Twitter, justificando a ausência do lateral Gilberto, e falando sobre a rotina dele no tratamento da lesão:

"O lateral-direito Gilberto tem um edema ósseo no joelho esquerdo, que é o causador das dores que vêm o tirando dos últimos jogos. O atleta tem feito tratamento diariamente no CT junto à fisioterapia, vem apresentando melhoras, mas não tem previsão de volta ainda".

+ Confira as ofertas do nosso parceiro FutFanatics

A última aparição do lateral com a armadura tricolor foi na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no dia 25 de agosto, no Estádio do Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a ausência de Gilberto, o comandante Marcelo Oliveira escalará Léo para a partida contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. O lateral, que jogou no Furacão, atuou nos últimos embates contra São Paulo, Vitória e Botafogo, e obteve bom desempenho.

O Tricolor das Laranjeiras enfrentará Atlético Paranense e Deportivo Cuenca, nos dias 16 e 20 de setembro, respectivamente. Os dois duelos são essenciais se o clube almeja grandes objetivos no Brasileirão e Sul-Americana.