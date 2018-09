Grêmio inscreve Jean Pyerre e Matheus Henrique na Libertadores

O Grêmio confirmou, nesta quinta-feira (13), duas mudanças na listas de inscritos na Libertadores. Matheus Henrique e Jean Pyerre são os novos intregantes do elenco na competição e já podem enfrentar o Tucamán-ARG, partida válida pelas quartas de finais da Libertadores, que acontecerá na próxima terça-feira (18). Jailson e Hernane Brocador foram os atletas sacados da lista.

Matheus Henrique, de 20 anos, está emprestado pelo São Caetano até dezembro deste ano. O clube gaúcho, tem 10% dos direitos do jogador, mas vai exercer uma opção de compra para chegar a pelo menos metade do percentual.

Já Jean Pyrre, de também 20 anos, é considerado um jogador de sucesso dentro do clube, por ter passado por todas as etapas da divisão de base do Grêmio. No Gre-Nal, ele entrou no lugar do Luan e mostrou sua personalidade.

Os dois inscritos na vaga de jogadores já deixaram o Grêmio. Jailson foi para o Fenerbache, da Turquia, enquanto o Hernane assinou com o Sport.

As trocas fazem parte da mudança no regulamento da competição, na comparação com edições anteriores. Após fase de grupos, o Grêmio incluiu outros cinco jogadores na lista: André, Pepê, Douglas, Marinho e o goleiro Brenno. Saíram Arthur, Léo Jardim, Maicosuel, Lima e Vico.

O primeiro jogo do Grêmio contra o Tucumán-ARG, será no dia 18 de setembro, e o jogo da volta no dia 2 de outubro. O vencedor do duelo, encara o ganhador do confroto entre Independiente e River Plate. O clube que chega à semifinal pode realizar mais duas trocas na lista antes das partidas decisivas.