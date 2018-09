Cláudio Winck é vetado e Eduardo Baptista quebra a cabeça para montar o Sport

O treinador Eduardo Baptista perdeu mais uma opção para o jogo contra o Corinthians. O lateral-direito Cláudio Winck se ressentiu de dores e está vetado oficialmente para a partida. Antes dele, outras ausências já confirmadas eram as do zagueiro Ronaldo Alves, do volante Felipe Bastos e do meia-atacante Marlone. Estes dois últimos por ainda terem seus direitos presos ao Timão.

Cláudio Winck de fora não causa tanta dor de cabeça para o torcedor e nem mesmo para os que analisam o Sport de perto. Com excelente início pelo Leão, o jogador acabou nunca recuperando o bom futebol depois de uma lesão na coxa que teve ainda antes da parada para a Copa do Mundo. Quando voltou, não foi mais o mesmo, e entre tantos questionados, é um dos mais minados.

+ Confira ofertas do nosso parceiro FutFanatics!

Se não há dor de cabeça para a torcida, há para Eduardo Baptista. É a segunda vez que o técnico tenta testar e escalar o jogador numa posição mais avançada, numa espécie de ala/ponta direita. Mas, novamente, não contará com o atleta por questões físicas. Contra o Cruzeiro, Winck foi vetado de última hora. Assim sendo, a curiosidade do treinador rubro-negro quanto a uma opção cuja claramente ele guarda expectativas foi adiada.

Para preencher a vaga de Winck ainda não há confirmação. Mas a tendência é que Morato entre no time. Ele já estava sendo testado de titular no lugar de Andrigo. Agora, se ir por uma linha mais “teórica”, os dois serão titulares juntos. Mas, como opção secundária (porém nem tanto improvável), Rogério pode aparecer e a dúvida quanto a Andrigo e Morato permanecer intacta.

Sander sente no treinamento e vira dúvida

Uma coisa estranha aconteceu no treinamento do Sport. A maré do Leão parece tão ruim para peixe que até mesmo o lateral-esquerdo Sander pode ficar de fora do jogo de domingo devido também a problemas com lesões. A estranheza é pelo perfil e até mesmo genética do lateral. Desde que chegou ao time, Sander raramente foi visto no DM. Forte e imponente fisicamente, é um dos mais regulares e só costuma deixar a equipe por motivo de cartões. Caso Sander não jogue, Ernando vai para a outra lateral e Raul Prata entra no time. Curioso também é o caso de Jean. Contratado justamente para ser reserva de Sander, o atleta ex-Atlético Tubarão parece mesmo não entrar nas contas.

Provável time

Magrão; Ernando (Raul Prata), Léo Ortiz, Durval, Sander (Ernando); Marcão Silva, Jair, Neto Moura; Andrigo (Morato), Rogério (Morato); Hernane