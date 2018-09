Às vésperas do clássico, Leonardo Silva inicia conversas para renovar com Atlético-MG

Com sete anos de clube, o experiente Leonardo Silva já iniciou conversas para ficar mais um ano na Cidade do Galo. Aos 39 anos, ele é o atleta com mais tempo de casa no Atlético e o zagueiro com mais gols pelo clube.

Antes, o diretor de futebol Alexandre Gallo já havia manifestado desejo de contar com o futebol do zagueiro para o ano quem. Agora, é o próprio Léo que revela o início das conversas.

"É um misto de situações. As conversas já começaram e isso vai decorrer neste fim de ano, que vai acontecer alguma coisa. Me sinto bem, me sinto feliz. Ainda me dá um frio na barriga antes dos jogos e isso que move o atleta. Pretendo que isso continue... Minha preocupação no momento é fazer com que o Atlético-MG esteja em cima na tabela e o Atlético-MG consiga levantar taças, comigo aqui ou não", comentou o capitão da equipe alvinegra.

Prestes a completar o 32° clássico na carreira vestindo a camisa do Atlético e com 346 partidas pelo clube, o zagueiro destaca a confiança que teve desde a sua chegada, em 2011.

"Me sinto feliz em poder estar atingindo esse número de jogos com a camisa do Atlético e também de clássicos. Pelo respeito que eu tenho e pela dificuldade que é enfrentar um clássico, por tudo que isso representa no pré e no pós jogo, pelo que representa para as nossas famílias, pro torcedor e pro clube. Então.. é um jogo à parte, que tem que ser muito respeitado e disputado com muita intensidade", pondera.

Perguntado se o Atlético é favorito no jogo tendo em vista que o Cruzeiro mandará uma equipe reserva, Léo Silva afirmou que independente dos nomes, o time deve entrar com o mesmo foco, concentração e determinação.

Desde o início da semana, o técnico Thiago Larghi tem comandado apenas treinos fechados à imprensa. O próvavel Atlético deste domingo, às 16h, deverá ter: Victor; Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos; Adilson e Matheus Galdezani; Luan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira.