Anderson sente lesão na panturrilha e desfalca Bahia contra o Palmeiras

Os goleiros do Bahia não estão mesmo tendo um grande ano no que se diz respeito à parte física. Depois de ficar de molho por tempo considerável, Douglas Friedich enfim se recuperou. Final de problemas? Não. Reserva imediato e dono da camisa 1 no período que o considerado titular ficou no DM, foi a vez do goleiro Anderson se machucar. Com lesão na panturrilha ele já está fora do jogo contra o Palmeiras, no próximo domingo.

Para o lugar de Anderson, a reserva imediata foi posta na mão do jovem Fernando Castro. Apear de só ter 21 anos, os problemas recorrentes com os goleiros do tricolor já fizeram com que o técnico Enderson Moreira acionasse Fernando em campo pelo Serie A. Na derrota frente para o Atlético Paranaense, há 12 dias, ele jogou todo o segundo tempo, fazendo até então sua estreia profissional pelo Bahia.

Voltando a falar sobre Andeson, goleiro contratado para compor elenco na Serie B de 2016, ele se tornou importante no Bahia. Mas nem sempre dentro de campo. Pernambucano de nascimento e revelado no Santa Cruz, o arqueiro é tido como um dos grandes líderes do elenco. Além disso, esse ano foi o que mais atuou pelo clube: 25 jogos. Titular, Douglas Friedich só jogou oito vezes a mais. Dessa vez, entretanto, quem acabou tendo a infelicidade de conviver com uma lesão foi o bastante usado reserva.

Contra o Palmeiras o Bahia entrará em campo precisando vencer para se afastar de vez da parte de baixo da tabela e galgar coisas maiores – desejo pleno do elenco e da comissão técnica. Para isso, terá que bater de frente contra a forte equipe de Felipão, que mesmo usando time alternativo no Brasileirão ainda não foi derrotado na competição desde que assumiu o cargo.

Zagueiro é dúvida

Outro que pode ficar de fora é o zagueiro Tiago. Ele está ressentido de um problema na coxa direita e não participou das últimas movimentações com bola junto ao restante do elenco. Caso não reúna condições para entrar em campo, Douglas Grolli deverá ser o escolhido para assumir a titularidade.