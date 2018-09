Ceará bate Vitória e sai provisoriamente da zona de rebaixamento

O Ceará venceu o Vitória, na Arena Castelão na tarde deste sábado. O resultado tirou o Vovô provisoriamente da zona de rebaixamento da Série A. De quebra, também encerrou a sequência de jogos sem sofrer gols dos baianos pelo Brasileirão.

O jogo começou agitado, mas sem grandes chances. O Ceará tentava imprimir velocidade nos contra-ataques e pressão na saída de bola do Vitória, mas acabou se precipitando com alguns chutes de longa distância sem pontaria. A primeira boa chance do jogo só veio aos 16 minutos, com boa jogada de Juninho Quixadá, cortando para o meio e batendo de fora da área. A bola passou perto do gol de Ronaldo.

O Leão da Barra tentou segurar melhor a posse de bola no segundo terço do primeiro tempo. Porém, não trocou passes com objetividade. Para piorar, a equipe baiana errou na saída de bola aos 28 minutos, e viu Samuel Xavier roubar e disparar com a redonda, cruzando para Calyson completar para o gol, abrindo o placar na Arena Castelão.

A desvantagem no placar acabou criando um cenário complicado para o Rubro-negro baiano. Com o gol, o Ceará passou a jogar mais recuado, defendendo seu campo, enquanto o Vitória tocou a bola sem muita objetividade. Ainda deu tempo de Leandro Carvalho desperdiçar mais uma boa chance após cruzamento, aos 44 minutos.

Carpegiani mexeu no Vitória, tirando Meli para colocar Lucas Fernandes. Apesar da intenção ofensiva da mudança, não deu tempo de provocar um cenário diferente no jogo. Logo aos 3 minutos do segundo tempo, Samuel Xavier recebeu um belo passe por elevação, entrou na área e fuzilou o gol de Ronaldo, ampliando a vantagem cearense.

Precisando fazer a parte ofensiva do time baiano funcionar, Carpegiani ainda colocou André Lima e Rhayner no jogo. Aos 9 minutos, o Rubro-negro conseguiu sua primeira chance com Lucas Fernandes cobrando falta com perigo. Aos 13, Léo Ceará experimentou de longe e Everson fez boa defesa. Bola chegou a bater na trave. O Vovô respondeu aos 16, com bom chute de Quixadá, de fora da área, mas a bola foi para fora.

O Vitória seguiu pressionando, mas viu o Ceará defender suas investidas e armar contra-ataques. Aos 19, Calyson teve outra chance para o Alvinegro, chutando de fora da área, mas a bola não chegou a assustar o goleiro Ronaldo. Já aos 23, Arthur recebeu passe de Samuel Xavier quase dentro da pequena área e perdeu uma chance inacreditável. Aos 27, Arthur conseguiu, em jogada individual, ganhar dos zagueiros do Leão e chutar no travessão.

Já aos 30, o Vitória respondeu após cobrança de escanteio. Fabiano carimbou a trave cearense. Poucos minutos depois, Quixadá, em novo, contra-ataque, teve mais uma chance para o Alvinegro, chutando com perigo de fora da área.

O último terço foi de poucas chances para as duas equipes. O Ceará se mostrou satisfeito com o placar, enquanto o Vitória não mostrou mais tanto ímpeto para tentar diminuir a desvantagem.

Com o resultado, o Vovô subiu para a 15ª posição, com 27 pontos, finalmente saindo da zona de rebaixamento. Já o Leão da Barra, ficou na 12ª colocação, com 29 pontos. Como o jogo abriu a 25ª rodada, as posições dos times podem mudar no decorrer do final de semana.