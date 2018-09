Lucas Costa marca e Londrina vence Coritiba no Couto Pereira

Partida válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputado no estádio Couto Pereira, às 19h15

O fim da noite dessa sexta-feira (14) vai ser amargo para o torcedor do Coritiba, que perdeu para o Londrina, por 1 a 0, no Couto Pereira. O confronto, válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contou com o gol solitário do zagueiro Lucas Costa, no fim do primeiro tempo.

Logo no primeiro minuto, os visitantes chegaram com perigo. Higor Leite recebeu na direita, fez boa jogada individual e chutou rasteiro. Wilson fechou o canto e conseguiu fazer a defesa, mandando para escanteio.

A resposta do Coxa veio apenas aos 16. Alecsandro superou a marcação de Lucas Costa na ponta e ajeitou para Guilherme Parede, que finalizou cruzado. Iago desviou, dentro da pequena área, mandando pra fora.

Mesmo jogando fora de casa, o Tubarão controlava o ritmo do confronto. Foram oito chutes no total, sendo que quatro acertaram a meta. Já o alviverde ficou acuado em campo, atacando apenas três vezes, nenhuma sendo uma chance real.

Nos acréscimos, Lucas Costa deixou o dele e abriu o placar. Dagoberto tocou para Sávio, que fez o cruzamento na esquerda para o zagueiro, que aproveitou da desatenção de Julio Rusch pra chegar batendo de primeira e balançar a rede.

Se não fosse pela grande atuação de Wilson, o Tuba teria ampliado na volta do intervalo. O goleiro fez boa defesa, aos sete, em um chute forte de Felipe Marques na entrada da grande área. Com 19 minutos, Guilherme Parede recebeu passe de Alecsandro e arriscou de longe. A bola chegou com perigo, mas Vagner, bem posicionado salvou.

O jogo foi perdendo intensidade. O Tubarão aproveitou o resultado e priorizou a posse de bola, rodando a bola no seu campo. O Coxa Branca apresentou muitos problemas na criação ofensiva e pouco ameaçou o adversário, que se defendeu bem e garantiu a vitória.

O resultado faz os visitantes ganharem quatro posições, subindo para a nona posição, com 36 pontos. Logo na sequência e com a mesma pontuação, aparece a equipe coritibana, que sofreu a segunda derrota seguida.

Na próxima terça-feira (18), o Londrina recebe o Figueirense, no Estádio do Café às 21h30 . Três dias depois, o Coritiba visita o CRB no Rei Pelé.