Micale contesta arbitragem após encerramento precoce da partida: "Não entendi o critério"

Na estréia de Rogério Micale no comando técnico, o Figueirense não conseguiu superar o São Bento e o jogo terminou empatado em 2 a 2. Resultado que mantém a equipe afastada do G-4 da Série B, continuando com dificuldades de conseguir as vitórias dentro de casa.

Após sofrer o primeiro gol, o Figueira chegou a virada com dois gols de Élton, mas permitiu o empate minutos depois. Aos 37 da etapa final, o árbitro Grazianni Maciel Rocha paralisou o jogo pelas condições adversas do gramado do Orlando Scarpelli, bastante castigado com as fortes chuvas da semana. Depois de 40 minutos de espera sem melhora, a partida foi encerrada.

Rogério Micale reclamou da decisão, segundo ele, pela falta de critério. O gramado já estaria tão ruim no começo do segundo tempo, quanto no momento em que a partida foi paralisada.

“Jogo disputado, muito encharcado, difícil tocar a bola. Nossa equipe teve entrega, superação, espírito de buscar o resultado a todo momento. Tomamos o primeiro, empatamos, viramos, veio o empate, mas estávamos melhor. Infelizmente o juiz parou o jogo. O critério, se fosse para parar, teria que parar no inicio do segundo tempo. Não entendi”, afirmou.

Micale, apesar do empate, elogiou a entrega dos jogadores, e mostrou confiança em alcançar o acesso, principal objetivo da temporada. Além disso, falou sobre as substituições realizadas no decorrer do segundo tempo.

“Estou satisfeito com a equipe, a entrega, a postura. Sigo com sentimento que temos chances de conquistar o acesso. Grupo de qualidade, técnico, perfil de toque de bola, mas infelizmente não tivemos como realizar isso. Começamos a fazer, aí abortamos. Jogamos com bola longa no Elton, coloquei o André Santos no segundo tempo, mais pesado, controlador. Tirei o o Renan pois não era campo para velocista. Mas infelizmente não deu para vencer”, comentou.

Com 39 pontos e na atual oitava colocação, agora o Figueira se prepara para enfrentar o Londrina, longe de seus domínios. O confronto será às 21h30 de terça-feira (18), no Estádio do Café.