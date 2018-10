Resultado Vasco x Flamengo no Campeonato Brasileiro 2018 (1-1)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

Na próxima rodada, o Cruz-Maltino receberá o Bahia, enquanto o Rubro-Negro receberá o Atlético-MG.

Com o resultado, o Vasco pulou para 25 pontos, mas segue na zona de rebaixamento, em 17º. Já o Flamengo pulou para 45 pontos, em 4º, se garantiu no G-4 por mais uma rodada, mas pode ver a distância para os líderes ser ampliada ao término dos jogos.

FIM DE PAPO EM BRASÍLIA! VASCO 1 x 1 FLAMENGO!

58' Vasco tem a posse nos segundos finais de jogo.

57' DIEGO ALVES! Willian Maranhão arriscou de fora, e Diego Alves espalmou.

56' PERDEU ARÃO!!! Cruzamento perfeito de Renê, Arão se antecipou a Ramon e cabeceou para fora.

54' Cartão amarelo para Maxi López, do Vasco.

53' A partida vai até os 59 minutos.

50' Última mudança no Flamengo: Entra: Rodinei / Sai: Pará

50' Após mais um escanteio, Arão desviou na primeira trave, Castan tentou cortar e quase marcou contra.

48' UHHH! Éverton cobrou o escanteio, Léo e Réver dividiram e a bola saiu pela linha de fundo.

46' PERDEEEEEEEU! Maxi López ganhou de Léo Duarte no corpo, invadiu a área, e chutou cruzado, tirando tinta da trave.

45' UHHHH! Giovanni Augusto enfiou uma linda bola para Ramon que, tinha Maxi na área, mas chutou torto e por cima.

44' PERDEU!!! Passe errado do Vasco, Éverton Ribeiro ganhou com categoria de dois defensores do cruzmaltino, e tentou tocar para Paquetá, mas jogou nas mãos de Martín.

41' Mais inteiro fisicamente, o Flamengo pressiona em busca da virada, mas deixa espaços para o contra-ataque do Vasco.

38' MARTÍN! Linda tabela entre Paquetá e Éverton Ribeiro, que finalizou para defesa do goleiro uruguaio.

38' Mais de 54 mil torcedores presentes no Mané Garrincha.

37' Após 10 minutos, a partida é reiniciada.

36' QUE FASE! Jogadores precisaram empurrar a ambulância para que ela pegasse no tranco e finalmente saísse do gramado.

34' Torcedores aplaudem enquanto Bruno Silva entra na ambulância.

32' Foi enfaixada a perna direita do Bruno Silva. Momento de tensão flagrante no Mané Garrincha.

31' Enquanto segue o atendimento ao volante do Vasco, o Flamengo mudou: Entrou: Berrío / Saiu: Vitinho

29' Médicos das duas equipes trabalhando no atendimento do volante vascaíno.

27' Bruno Silva recebeu um choque forte do próprio companheiro, Luiz Gustavo, e caiu desacordado. Momentos de tensão em Brasília. Ambulância em campo.

25' Torcida do Flamengo pede a entrada de Berrío.

24' Última mudança no Vasco: Entra: Marrony / Sai: Andrés Rios

23' Vitinho arriscou de longe, mas a bola subiu demais.

21' Willian Maranhão entrou forte em Piris, mas o juiz não mostrou o segundo cartão amarelo, apesar da pressão rubro-negra.

19' UHHHHHHHHHHHHHHH! Renê tocou para Paquetá, que ganhou facilmente de Luiz Gustavo e chutou cruzado, para grande defesa de Martín.

18' Mudança no Flamengo: Entra: Willian Arão / Sai: Uribe

18' Mudanças no Vasco: Entram: Andrey e Giovanni Augusto / Saem: Raul e Fabrício

16' Pará cruzou, a bola já tinha passado por Uribe mas o zagueiro do Vasco apareceu como um raio e cabeceou contra o próprio gol. 1 a 1.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE LUIZ GUSTAVO, CONTRA!

13' Cartões amarelo para Willian Maranhão e Fabrício, do Vasco, além de Vitinho, do Flamengo.

12' DIEGO É EXPULSO! Após confusão entre jogadores das duas equipes, o camisa 10 do Flamengo falou alguma coisa com o juiz e levou o vermelho.

11' UHHH! Vitinho recebeu na intermediária, percebeu Martín adiantado e tentou encobrir o goleiro do Vasco, mas o uruguaio espalmou.

10' MARTÍN! Cruzamento de Diego, Renê dominou e tocou para Paquetá, que chutou cruzado e o goleiro do Vasco defendeu.

7' Éverton Ribeiro cruzou para a área. Paquetá subiu mas tocou torto e a bola saiu pela linha de fundo.

5' UHHHH! Diego cobrou a falta na cabeça de Léo Duarte, que cabeceou para o chão e Martín defendeu.

4' UHHHHHH! Grande jogada de Raul, que invadiu a área e foi desarmado por Réver, que vacilou e não viu Rios tomar a bola. O argentino buscava Maxi, mas a bola sobrou para Fabrício que acabou chutando por cima.

3' Atuação bastante confusa do árbitro paulista Luiz Flávio de Oliveira.

2' NO TRAVESSÃO! Cruzamento de Lenon, Maxi ganha de Léo Duarte e cabeceia no travessão.

1' Flamengo tenta pressionar, mas Éverton errou a finalização.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes de volta, sem mudanças.

INTERVALO EM BRASÍLIA! VASCO 1 x 0 FLAMENGO!

47' Jogo ficou completamente aberto. As equipes erram passes no meio e possibilitam contra-ataques.

46' Paquetá tentou achar Uribe, mas o passe foi forte e ficou com Martín.

45' Dois minutos de acréscimos.

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Vasco x Flamengo ao vivo hoje, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Mané Garrincha, às 19h (de Brasília).

Pelo Brasileirão, foram 59 Clássicos dos Milhões, com 20 vitórias do Rubro-Negro, 18 do Cruz-Maltino, e 21 empates.

Na história, os rivais se enfrentaram 316 vezes, com 119 vitórias do Flamengo, 102 triunfos do Vasco, além de 95 empates.

Quem está fora: Juan, Marlos Moreno, Rômulo, Jean Lucas, Geuvânio e Ronaldo.

Pendurados: Henrique Dourado, Piris da Motta, Rodinei e Diego Alves.

Vasco x Flamengo ao vivo hoje

Com a ineficiência dos camisas 9, que não marcam há um mês, o técnico Maurício Barbieri busca alternativas para melhorar a produção dos centroavantes. Uma alternativa estudada foi a utilização do meia Lucas Paquetá mais próximo de Uribe, com Willian Arão entrando no meio. Com isso, Vitinho iria para o banco.

Após empatar sem gols com o Corinthians, o Flamengo encara o Vasco com a pressão da torcida por uma vitória sobre o maior rival estadual, que entrou no Z-4. Porém, o capitão Réver descartou essa obrigação: "O clássico não tem favorito. É 50% para cada um, independentemente da situação. Clássico é um divisor de águas. Muitos já dizem que o Flamengo não brigam por títulos e as pessoas estão confusas quanto a isso. Temos que melhorar, evoluir, e vamos buscar a vitória para alcançar nosso objetivo".

Quem está fora: Leandro Desábato, Yago Pikachu, Vinícius Araújo, Breno, Rildo, Marcelo Mattos e Oswaldo Henríquez.

Pendurados: Martin Silva, Andrey e Ricardo Graça.

Porém, o treinador poderá contar com o retorno do zagueiro Leandro Castan. Desde que assumiu o Vasco, o jovem técnico perdeu todas as quatro partidas que disputou, e marcou apenas um gol.

Jogo do Flamengo hoje

Muito pressionado após entrar na zona de rebaixamento, o Vasco precisa da vitória para conseguir aliviar a pressão da tabela, e da torcida. Durante a semana, torcedores organizados do clube ameaçaram alguns jogadores após o treino. O técnico Alberto Valentim não poderá contar com Yago Pikachu e Desábato, além do meia Wagner que rescindiu o contrato na justiça.

No primeiro turno, os dois rivais se enfrentaram no Maracanã, e empataram em 1 a 1. Relembre como foi a partida:

Na quarta-feira (12), o Rubro-Negro recebeu o Corinthians pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. As duas equipes empataram em 0 a 0. Veja os melhores momentos:

Já o Flamengo, na última rodada, recebeu e venceu a Chapecoense por 2 a 0. Veja os melhores momentos:

Na última rodada, o Vasco enfrentou o Vitória, e perdeu por 1 a 0. Veja os melhores momentos:

Com 44 pontos, o Rubro-Negro ocupa a 4ª colocação, e pode terminar a rodada em 3º, com até três pontos a menos que o líder.

Jogo do Vasco ao vivo hoje

Com 24 pontos, o Cruz-Maltino vem de quatro derrotas seguidas, desde que Alberto Valentim assumiu, e entrou na zona de rebaixamento após a vitória da Chapecoense, na última quinta-feira (15). Com isso, o Gigante da Colina precisa obrigatoriamente da vitória para não se complicar ainda mais.

Vasco x Flamengo ao vivo se enfrentam neste sábado, no Mané Garrincha, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 25ª rodada da competição.