Flamengo anuncia novidades no sócio-torcedor que passará a ter fidelização

Nessa sexta-feira (14), o Flamengo anunciou mudanças importantes no plano de sócio-torcedor. Um dos desejos mais solicitados pelos torcedores desde a criação do programa, em 2013, foi atendido pela diretoria rubro-negra. A partir desse mês, a adimplência e a frequência nos jogos contarão para a fidelização, dentro dos planos.

De acordo com o clube, cada mês pago em dia, renderá 10 estrelas. A contagem é retroativa desde os pagamentos realizados a partir da criação do sócio-torcedor. Além disso, cada ingresso comprado pelo sócio também dará direito a 10 estrelas para o sócio, e também é retroativa, mas apenas até o início de 2018.

A partir da quantidade de estrelas somadas, o torcedor será dividido em três categorias de fidelidade dentro do próprio plano: Tetra, Penta e Hexa (mais alto). A partir disso, o sócio terá prioridade definida para a compra dos ingressos.

Confira a nota oficial:

"O programa Nação Rubro-Negra está passando por uma importante mudança neste mês de setembro. Pedido antigo de sócios-torcedores, a fidelização foi implantada. Com a novidade, além do plano escolhido, a assiduidade e a adimplência dos participantes terão peso na abertura de vendas de ingressos.



A fidelização terá dois pilares: o tempo adimplente e a frequência em jogos. Cada mês pagando o plano em dia vale 10 estrelas. Para cada jogo que o sócio-torcedor comprar ingresso, 10 estrelas serão creditadas. As estrelas de adimplência já foram creditadas de forma retroativa desde o início do programa (Maio/2013) e não têm data de expiração. As estrelas de assiduidade serão retroativas desde o início de 2018, terão validade de 12 meses e serão creditadas em breve.



De acordo com a quantidade de estrelas, o sócio-torcedor será categorizado dentro de 3 níveis: Tetra, Penta ou Hexa. O nível mais alto é o Hexa, que terá prioridade, dentro do próprio plano, sobre os outros dois. As estrelas de assiduidade e adimplência não têm diferença de peso para a categorização dos participantes do programa".