Marcelo Oliveira mostra confiança em arrancada do Flu no Brasileiro: ''Temos qualidade e perseverança''

A entrevista coletiva desta sexta-feira (14) foi com o técnico Marcelo Oliveira. Ele iniciou falando sobre as dificuldades do próximo compromisso do Fluminense, contra o Atlético-PR. Apesar disso, ele se mantém otimista.

“O Atlético-PR é sempre difícil. Seja por causa do bom time, da torcida ou também, um pouco, por causa do gramado. Mas trabalhamos forte durante essa semana e vamos em busca de um bom resultado” disse o técnico.

A lesão de Pedro, assim como nas entrevistas dos jogadores, foi um dos assuntos comentados pelo treinador. Mas ele preferiu exaltar os possíveis substitutos a lamentar a falta do atacante titular da equipe.

“Naturalmente a gente sabe que o Pedro faz falta. Mas não podemos lamentar isso o tempo todo. Precisamos usar e valorizar nossas opções. Vamos esperar o Pedro, mas sempre confiando no Kayke”.

A partida contra o Furacão será a de número 400 do zagueiro, e capitão do time, Gum. Marcelo Oliveira elogiou o atleta e o parabenizou pela marca atingida.

“A marca do Gum é admirável. Aproveito para cumprimenta-lo publicamente. Se cuida muito, exerce uma liderança positiva em relação ao grupo. Por isso a torcida tem essa admiração também por ele”.

Dos próximos quatro jogos, três serão contra equipes da parte debaixo da tabela. Além do Atlético-PR, serão Chapecoense, também fora de casa e Paraná, em casa. O treinador avaliou esses jogos.

“Criamos internamente uma meta para esses quatro jogos, com adversários diretos. Vamos olhar para frente, para cumprir essa meta. Temos dificuldades, mas temos muita qualidade. Temos perseverança”.

Após duas partidas de fora por estar com a Seleção equatoriana, o meia Sornoza se reapresentou no Fluminense e está relacionado para a próxima partida. Apesar disso, Marcelo Oliveira não garantiu que ele será titular.

“Treinamos de duas formas diferentes, ele participou de uma. O Sornoza tem boa técnica, boa bola parada, bom chute de fora da área. Está concorrendo com o Luciano, que vem crescendo. No treino de amanhã vamos definir”.

Marcelo Oliveira afirmou que é movido pelo trabalho, que a maior sustentação de uma comissão técnica é a entrega, o comprometimento. E revelou a mensagem que sempre passa para os jogadores.

“A sensação, depois dos jogos, tem que ser que trabalhamos mais que o adversário. Esperamos que, com uma vitória no próximo jogo, a gente possa fortalecer a confiança e arrancar” finalizou o técnico.

A partida contra o Atlético-PR será no próximo domingo (16), na Arena da Baixada, às 16h. O confronto é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tenta se aproximar do G6, enquanto o Furacão quer fugir do Z4.