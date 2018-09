Comemorando aniversário, Grêmio joga com time alternativo na Arena contra Paraná

Ainda na disputa pelas primeiras colocações na tabela do Brasileirão, o Grêmio recebe o Paraná na Arena e deve usar time reserva. A partida acontece às 16h deste sábado (15), válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Confira ofertas de nosso parceiro FutFanatics

O Tricolor Gaúcho ocupa atualmente a sexta posição, com 41 pontos. Já o Paraná é o lanterna, com 16 pontos somados. O dia marca também o aniversário do Grêmio. A equipe comemora 115 anos de história.

Titulares são poupados na rodada

O Grêmio encerrou na manhã desta sexta-feira (14) a preparação para o confronto. O treinamento comandado por Renato Portaluppi foi de portões fechados. A atividade só foi aberta à imprensa quando os atletas disputavam o rachão, que contou com a participação do comandante gremista.

A tendência é de que os titulares sejam poupados para o jogo da Libertadores da América, que acontece na terça-feira (18). Apenas Éverton e Léo Moura participavam do recreativo, enquanto os demais atletas considerados do time principal faziam outras atividades em separado.

Além da ausência dos titulares, Thaciano também não vai estar em campo devido suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo no Gre-Nal. Sendo assim, Kaio deve aparecer no meio de campo.

Ex-gremista deve ser titular

Do outro lado, o Paraná carrega o título de pior visitante na competição. A equipe fez apenas um ponto atuando longe de seus domínios, somando 10 derrotas e um empate.

O técnico Claudinei Oliveira também optou por fechar o treinamento nesta sexta-feira. Maicosuel, que já atuou pelo Tricolor Gaúcho, deve aparecer na equipe titular. Silvinho e Cléber Reis seguem no departamento médico e são baixas para o duelo.

O próprio comandante do time desfalca na partida contra o Grêmio. Ele foi expulso na última partida, diante do Santos. Os auxiliares Luciano Gusso e Ademir Fesan vão estar à frente da equipe.