Grêmio lança novo terceiro uniforme em comemoração a aniversário de 115 anos

Como comemoração aos seus 115 anos, o Grêmio aproveitou para lançar seu novo manto, desta vez a terceira camisa do time gaúcho, na noite desta sexta-feira (14), num jantar de gala na Casa NTX.

O modelo é predominante preto, com detalhes branco e azul celeste nas mangas e na gola. Já na parte de dentro da camisa, junto do logo 115 anos da instituição, revela um detalhe: todos escudos Tricolor, destacando a evolução do brasão. Esse é o segundo uniforme produzido pela Umbro, que tem contrato com o time gaúcho até 2020.

A nova peça já está disponivel na loja virtual do Clube, e a partir de sábado, na Grêmio Mania Megastore Arena, por R$259,90.

A estreia do manto está prevista para o jogo contra Tucumán-ARG, no duelo válido pelas quartas de final da Libertadores, na próxima terça-feira (18), na Argentina.