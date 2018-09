No meio da tabela, Oeste e Ponte Preta se enfrentam para seguir sonhando com acesso na Série B

Neste sábado (15), o Oeste recebe, na Arena Barueri, a Ponte Preta, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. As duas equipes fazem campanha medianas - principalmente a Ponte, apontada como uma das favoritas ao acesso - e tentam uma reaproximação ao G-4.

Neste momento, inclusive, os dois times estão mais perto do Z-4 da competição. A Ponte está em 10° lugar, com 35 pontos. Já o Oeste está em 12º, com 34. São apenas sete pontos que os separam da zona da degola. Olhando para cima, o quarto colocado é o Vila Nova, com 43 pontos.

A Macaca vem de um empate e está há cinco jogos sem vencer. A última vitória foi contra o Criciúma, por 3 a 1, em 14 de agosto. O Oeste também está em uma fase ruim, estando há três jogos sem ganhar três pontos. O último feito do time foi contra o Coritiba, por 2 a 0, em 24 de agosto.

O técnico do Oeste, Roberto Cavalo, ainda não confirmou a equipe, mas duas mudanças são certas. O volante Betinho não poderá jogar porque recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida. O zagueiro Leandro Amaro também deixa a equipe titular.

Depois de resultados negativos, o técnico Marcelo Chamusca da equipe quis manter segredo quanto ao time titular. Matheus Vargas, que foi contratado do Audax, deve fazer seu primeiro jogo pela equipe.