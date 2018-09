Atacante Felippe Cardoso é apresentado no Santos: "Era um sonho de criança"

Na tarde da última quinta-feira (13), o centroavante Felippe Cardoso, que veio da Ponte Preta, foi oficialmente apresentado como novo jogador do Santos, no CT Rei Pelé. O jogador foi contratado no inicio de setembro e usará a camisa 20 do Peixe.

O atacante de 19 anos, se recuperou de uma lesão no púbis e disse estar à disposição do técnico Cuca para o clássico no próximo domingo (16), contra o São Paulo, às 16h, na Vila Belmiro, em partida válida pela 25° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que ele não atua desde o dia 19 de maio, em jogo contra o Atlético-GO, pela sexta rodada da Série B.

"Sempre tive o sonho. Era moleque, via os jogos do Santos com Neymar, Robinho, Santos ganhava de 10 a 0, 8 a 0. Era um sonho de criança e foi tudo novo. Não esperava, mas graças a Deus me abençoou, sou grato ao Cuca. Espero terminar ano bem para fazer uma grande temporada no ano que vem”, disse o novo atacante do Santos.

“Sim (estou à disposição de Cuca), já estava em fase final de tratamento, por isso tive essa oportunidade de vir para cá. O Cuca me ligou antes do acerto. Estou à disposição dele”, emendou o camisa 20.

Felippe foi um pedido do técnico Cuca. Antes de procurar o jogador, o Santos esteve bem próximo de acertar a contratação de outro atacante: Júnior Brandão, que estava no Atlético-GO. O maior objetivo da diretoria santista era um camisa 9.

“Eu fico muito feliz. Quando eu estava na Ponte, coloquei na cabeça de fazer grande trabalho para ser visto. Fiz bom trabalho, pude mostrar meu futebol, fico feliz por ele ter visto e ter batalhado pelo meu futebol. Estou muito feliz de chegar no Santos a pedido dele. Isso só me inspira”, concluiu.

O Santos desembolsará aproximadamente R$ 3 milhões para adquirir os 60% dos valores econômicos pertencentes à equipe campineira. No entanto, ele ficará emprestado até janeiro ao Peixe. A Ponte Preta receberá o pagamento de forma parcelada neste período e só depois repassará a porcentagem ao Alvinegro Praiano. Essa condição foi uma forma que o Clube encontrou para conseguir inscrever o atleta no Campeonato Brasileiro Série A. Os outros 40% continuam com o Osvaldo Cruz, clube formador do jogador. Os salários do atleta giram em torno de R$ 75 mil mensais. O vínculo será de cinco anos.