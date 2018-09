Santos x São Paulo AO VIVO hoje (0-0)

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partida entre Santos x São Paulo neste domingo, a partir das 16h, na Vila Belmiro, o clássico paulista da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, veja os principais lances, ao vivo, do jogo com a VAVEL Brasil. A transmissão começará na hora da partida, às 16h. Fique conosco!

Último confronto: São 1 X 0 Santos - 20/05 - Morumbi. Gol de Diego Souza.

Sánchez reforça o Santos no clássico:

Carlos Sánchez desfalcou o Santos nas últimas duas partidas do Campeonato Brasileiro. Contra o Grêmio, o uruguaio estava à disposição de sua seleção para amistoso contra o México. Diante do Paraná, não entrou em campo por conta de uma lesão muscular na coxa.

Reforço para o San-São, Everton celebra retorno:

“Felizmente estou recuperado, sem dor e preparado para tentar ajudar os meus companheiros. Minha recuperação foi muito boa e não tenho limitações para realizar os movimentos no campo”, celebrou o camisa 22.

Santos:

A sequência santista empolga: o time conseguiu quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Com isso, abandonou a zona de rebaixamento e chegou à oitava colocação com 31 pontos - e um jogo a menos. Grande parte da fase positiva se deve ao atacante Gabigol, artilheiro do Brasileirão com 12 gols.

São Paulo:

A equipe tricolor conquistou importante vitória sobre o Bahia (1 a 0), na última rodada, e chega ao San-São com performance superior à do primeiro turno. Àquela ocasião, havia somado sete pontos na série anterior ao clássico. Desta vez, obteve oito. Aguirre terá o retorno do meia-atacante Everton, recuperado de lesão e desfalque nos últimos três jogos.

Prováveis escalações:

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Derlis González (Eduardo Sasha), Gabigol e Rodrygo. Técnico: Cuca.

São Paulo: Sidão; Araruna (Liziero), Bruno Alves (Arboleda), Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Jucilei e Nenê; Rojas, Everton e Diego Souza. Técnico: Diego Aguirre.

Cuca diz que prefere Vila Belmiro ao Pacaembu:

“Na Vila Belmiro. Não tem viagem, cabe mais gente no Pacaembu, mas pressão aqui é maior. Pessoal acostumado. Temos que jogar no Pacaembu para premiar grande torcida, mas prefiro jogar aqui”, disse o treinador.



Aguirre prevê dificuldades contra o Santos:

“É jogo bom, gosto desses jogos. É um privilégio para mim estar no São Paulo enfrentando um time forte, com história, como é o Santos. É um clássico, não tem jogo melhor para um treinador”, analisou à SPFCTV.

História do Confronto:

Santos x São Paulo

292 jogos – 103 vitórias do Santos – 67 empates – 122 vitórias do São Paulo

419 gols feitos – 463 gols sofridos – saldo: -44