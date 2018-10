Campeonato Brasileiro: tudo que você precisa saber sobre Vasco x Flamengo

Com objetivos opostos, Vasco e Flamengo entram em campo neste sábado (15), às 19h, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá transmissão em tempo real da VAVEL Brasil.

Como chegam?

O Vasco vive um péssimo momento no Campeonato Brasileiro. Desde que Alberto Valentim assumiu o time, no fim de agosto, acumulou derrotas para Atlético-PR (1 a 0), Santos (3 a 0), América-MG (2 a 1) e Vitória (1 a 0). Retrospecto que coloca o cruzmaltino na zona de rebaixamento, em 17º, com 24 pontos.

Já o Flamengo, em situação totalmente adversa ao do rival, quer a vitória para continuar na briga pelo título. Atualmente ocupa a quarta posição, com 44 pontos, cinco a menos que Internacional e São Paulo, líder e vice-líder, respectivamente.

Prováveis escalações

Vasco: Martin Silva, Lenon, Luiz Gustavo, Castan e Ramon; Raul, Andre, Willian Maranhão e Thiago Galhardo; Andrés Ríos e Maxi López.

Flamengo: Diego Alves, Rodinei, Réver, Léo Duarte e Renê; Cuéllar, Lucas Paquetá, Diego e Everton Ribeiro; Vitinho e Henrique Dourado.

Desfalques

Vasco: Leandro Desábato, Yago Pikachu, Vinícius Araújo, Breno, Rildo, Marcelo Mattos e Oswaldo Henríquez.

Flamengo: Juan e Marlos Moreno.

Números do clássico

Ao longo da história, se tratando de jogos oficiais, Vasco e Flamengo já se enfrentaram 316 vezes, com 119 vitórias rubro-negras, 95 empates e 102 triunfos cruzmaltinos. Já pelo Campeonato Brasileiro, foram 59 confrontos, com 20 triunfos do Fla e 18 do Vasco.

O último encontro entre as equipes aconteceu pelo primeiro turno do Brasileiro. Pela sexta rodada, Vasco e Flamengo ficaram no empate em 1 a 1, no Maracanã. Vinicius Jr. e Wagner, que atualmente já não estão nos clubes, marcaram os gols daquele confronto.

Arbitragem

Luiz Flavio de Oliveira será o responsável por apitar o clássico entre Vasco x Flamengo. Ele terá como auxiliares Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. O trio é de São Paulo.