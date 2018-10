Resultado Atlético-PR x Fluminense AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

A VAVEL BRASIL agradece a companhia e até a próxima!

O Atlético com a vitória subiu para a 11ª colocação, enquanto o Fluminense estagnou na 9ª colocação

Atlético-PR volta a campo na quarta-feira (19/09) pela Sul-Americana, quando encara o Caracas na Venezuela. O Fluminense também atua na Copa Sul-Americana, enfrentando o Deportivo Cuenca no Equador na quinta-feira (20/09)

Termina o jogo! Atlético é superior do início ao fim e vence o Fluminense por 3 x 1

44/2º - Nikão arrisca de longe e Julio Cesar manda para escanteio

33/2º - Cartão amarelo para Léo

29/2º - Substituição no Fluminense: Sai: Jadson / Entra: Junior Dutra

29/2º - Substituição no Atlético: Sai: Wellington / Entra: Bruno Guimarães

Veiga bate escanteio e Léo Pereira marca de cabeça

25/2° - GOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! - Léo Pereira marca o terceiro!

23/2º - Cartão amarelo para Marlon

20/2º - Substituição no Atlético: Sai: Marcinho / Entra: Marcelo Cirino

Everaldo cruzou e Luciano como centroavante marca de cabeça, sem chance para Santos

14/2º GOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! Luciano diminui na Arena!

13/2º - Substituição no Fluminense: Sai: Kayke / Entra: Sornoza

6/2º - Cartão amarelo para Paulo André

3/2º - Júlio Cesar sai mal do gol, leva drible de Veiga, que manda de cobertura na trave

Substituição no Fluminense: Sai: Dodi / Entra: Marcos Jr

Começa a segunda etapa!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

Em cobrança de falta ensaiada, Veiga encontra Jonathan, que cruza rasteiro e Pablo sozinho amplia o marcador.

45+2 - GOOOOOL DO ATLÉTICO! Pablo faz o segundo!

36/1° - Jadson acha ótimo lançamento para Kayke, que chuta e para em Santos

30/1° - Goleiro Santos bate errado o tiro de meta, Luciano finaliza, mas para no goleiro

29/1° - Kayke arrisca de fora da área e a bola passa por cima do gol

24/1° - Marcinho tabela com Pablo, finaliza e Júlio César defende

19/1° - Cartão Amarelo para Wellington

Lucho acha Nikão, que escorrega, mas a bola sobra para Veiga que finaliza forte, indefensável para Júlio César.

17/1° - GOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! Raphael Veiga abre o placar na Arena.

16/1° - Marlon cruzou forte e Kayke chega atrasado, quase fazendo o primeiro gol da partida

13/1° - Atlético tenta finalizações de longa distância, mas sem sucesso

5/1° - Fluminense bastante recuado, Atlético tenta achar seu jogo. Condição do gramado não é das melhores.

BOLA ROLANDO NA ARENA!

O Atlético jogará com seu uniforme rubro-negro, enquanto o Fluminense jogará todo de branco.

Times em campo, em instantes vai rolar a bola na Arena da Baixada

A temperatura é fria em Curitiba e com três derrotas consecutivas no campeonato, devemos ter uma presença pequena de torcedores do Atlético na Arena da Baixada.

Retrospecto do Fluminense no Campeonato Brasileiro pós-copa como visitante: Três empates, duas derrotas e uma vitória

Retrospecto do Atlético-PR no Campeonato Brasileiro pós-copa como mandante: Cinco jogos, com quatro vitórias e um empate

Times confirmados! Fluminense vem sem Sornoza no time titular, comprovando a prévia inicial do time com Luciano em seu lugar, enquanto a surpresa no Atlético fica por conta de Paulo André na zaga, no lugar de Thiago Heleno, que fica no banco.

Histórico do confronto: 50 partidas / 19 vitórias do Fluminense , 11 empates e 20 vitórias do Atlético-PR. Gols marcados: Fluminense 70 x 64 Atlético-PR

O zagueiro Gum completa hoje 400 jogos pelo Fluminense, uma marca histórica que ocorrerá na Arena da Baixada. O capitão tricolor está no clube desde 2009.

Provável escalação do Fluminense: Júlio César; Léo, Gum, Digão e Marlon; Richard, Jadson, Dodi e Luciano; Everaldo e Kayke. Técnico: Marcelo Oliveira

Provável escalação do Atlético: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington, Lucho e Raphael Veiga; Marcinho, Nikão e Pablo. Técnico: Tiago Nunes

O último confronto entre ambos na Arena da Baixada ocorreu exatamente um ano atrás (17/09/2017), com a vitória do time da casa por 3 x 1, gols de Felipe Gedoz, Ribamar e Jonathan (Atlético) e Dourado (Fluminense)

No primeiro turno, no Maracanã, o Fluminense venceu com bastante facilidade por 2 x 0, com gols de Thiago Heleno (contra) e Marcos Jr.

Já o Fluminense tem três baixas para o confronto: Pedro e Gilberto (lesão) e Ayrton Lucas (suspensão). Sornoza voltou dos compromissos pela Seleção Equatoriana, mas ainda é dúvida para Marcelo Oliveira, que pode optar pelo jogador ou por Luciano.

O Atlético-PR deve entrar em campo com força máxima. Jonathan, Nikão e Lucho, que estavam suspensos na última rodada, estarão a disposição de Tiago Nunes. Sem jogadores suspensos ou lesionados, o time jogará com seu 11 ideal.

O Fluminense conseguiu uma importante vitória diante do Botafogo no Maracanã por 1 x 0, com gol de Digão. Com a vitória, o tricolor pulou para a 9ª colocação, com 31 pontos.

Na última quinta-feira (13), em jogo atrasado pela 20ª rodada, o Atlético-PR foi derrotado pela Chapecoense de virada por 2 x 1 na Arena Condá. Com o resultado, o Furacão continuou na 14ª colocação, com 27 pontos.

Bom dia internautas! Atlético-PR e Fluminense se enfrentam hoje em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá na Arena da Baixada ás 16h e você acompanha tudo conosco na VAVEL BRASIL!