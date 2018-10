Em momentos distintos, Atlético-PR e Fluminense duelam na Arena da Baixada

Atlético-PR e Fluminense se enfrentam neste domingo (16), às 16h, na Arena da Baixada, vivendo momentos diferentes no Campeonato Brasileiro. Em 14º com 27 pontos, o Furacão vem de três derrotas consecutivas e almeja recuperação em casa, onde sempre é forte. Já o Tricolor está embalado pela vitória no clássico contra o Botafogo e buscar subir ainda mais na tabela, onde atualmente é o novo, com 31 pontos.

O último encontro entre as equipes aconteceu no primeiro turno do Brasileirão. Pela sexta rodada, o Fluminense venceu o Atlético-PR, no Maracanã, por 2 a 0, com gols de Thiago Heleno (contra) e Marcos Junior.

Atlético-PR e Fluminense já se enfrentam em 42 oportunidades pelo Campeonato Brasileiro, com 18 vitórias do Furacão, nove empates e 15 triunfos tricolores. Além disso, cada time balançou as redes 56 vezes.

Andre Luiz de Freitas Castro apitará o confronto entre Atlético-PR e Fluminense. Ele terá como assistentes Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha. O trio é de Goiás.

Furacão com retornos importantes

O Atlético-PR terá mudanças em relação ao time que perdeu para a Chapecoense, por 2 a 1, na última rodada. O lateral-direito Jonathan, o volante Lucho González e o meia-atacante Nikão retornam de suspensão. Desse modo, Diego, Bruno Guimarães e Rony tendem a voltar para o banco de reservas.

O técnico Tiago Nunes assumiu a responsabilidade pelas últimas derrotas do Atlético-PR. Contudo, cobrou mais maturidade por parte dos jogadores. Neste Brasileiro, o time ainda não conseguiu vencer como visitante. Por isso, a importância de recuperar os pontos perdidos fora de casa na Arena da Baixada, onde o Furacão tem bom retrospecto.

''A avaliação não é boa. Era um resultado que poderia nos colocar em uma posição melhor na tabela. Poderíamos subir para 10° ou 11°. A responsabilidade naturalmente é toda minha, né?! Três derrotas fora de casa, a gente tenta mudar o cenário de não ter vencido ainda. É cada vez mais entender os porquês. Não vivi no Atlético, mas já vivi no futebol em outros momentos. Tem que ter tranquilidade, proteger os atletas, blindar. É um grupo muito trabalhador. Não faltou esforço em nenhum dos jogos fora de casa. Falta um pouco mais de maturidade, um pouco mais de tranquilidade, saber jogar o jogo'', disse o comandante.

Assim, o Furacão deve ir a campo com: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira, Renan Lodi; Wellington, Lucho, Veiga; Marcinho, Nikão e Pablo.

400 vezes Gum e volta de Sornoza

A partida deste domingo contra o Atlético-PR terá um gosto especial para Gum. O zagueiro completará 400 jogos pelo Fluminense, tornando-se o nono atleta com mais jogos pelo clube. Desde 2009 em Laranjeiras, ele conquistou o Brasileiro (2010 e 2012), Primeira Liga (2016), Carioca (2012), Taça Guanabara (2012 e 2017) e Taça Rio (2018).

''Se eu não for embora agora, não vou mais. Quero jogar mais uns três anos e depois ajudar o clube. Por tudo o que vivi aqui acho que passar isso aos os mais jovens na formação. Seria especial. Tenho história, identificação. Depois de aposentar, sim, é uma possibilidade ser dirigente aqui'', disse o zagueiro.

Para o time que vai a campo, o técnico Marcelo Oliveira terá o retorno do meia Sornoza, que desfalcou o Tricolor nas duas últimas rodadas por ter sido convocado para a Seleção do Equador. Em contrapartida, Ayrton Lucas, suspenso, dá lugar a Marlon na lateral-esquerda. No mais, a base será a mesma dos últimos jogos.

Assim, o Fluminense deve ir a campo com: Júlio César; Léo, Gum, Digão, Marlon; Richard, Dodi, Jadson, Sornoza; Everaldo, Kayke.