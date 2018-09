Em momentos distintos no Brasileirão, Bahia e Palmeiras duelam na Arena Fonte Nova

Bahia e Palmeiras se enfrentam pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (16), ás 16h, na Arena Fonte Nova. Em décimo terceiro lugar, com 28 pontos, o tricolor busca se recuperar no campeonato, já que na última rodada perdeu para o São Paulo, no Morumbi.

O Verdão por sua vez vive uma fase excelente no campeonato, depois de uma arrancada, a equipe agora ocupa a terceira posição, com 46 pontos e está apenas três do líder Internacional. No brasileiro o Palestra está há dez jogos sem perder, e na última rodadas venceu seu arquirrival Corinthians, por 1 a 0, em casa.

As equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil neste ano, o jogo lá na Bahia, terminou empatado sem gols, e na volta no Pacaembu, a equipe paulista venceu pelo placar mínimo e passou para as semifinais.

Ao todo, as equipes já se enfrentaram 43 vezes, e a equipe Palestrina leva larga vantagem no confronto, com 23 vitórias, contra apenas 9 dos baianos, e mais 11 empates.

A arbitragem da partida entre Bahia e Palmeiras, será de Heber Roberto Lopes, do quadro da CBF, que pertence ao estado de Santa Catarina.O árbitro será auxiliado pelos assistentes Henrique Neu Ribeiro e Eder Alexandre, ambos de Santa Catarina. Os assistentes adicionais serão José Ricardo Vasconcellos Laranjeira e Denis da Silva Ribeiro Serafim, ambos do estado de Alagoas.

O Bahia deve ter mudanças para o confronto deste domingo

Enderson Moreira teve semana cheia para trabalhar, já que a equipe baiana não participa da Copa do Brasil, e mudanças não são descartadas. O zagueiro Tiago sente dores na coxa esquerda e é dúvida, para o lugar dele o mais cotado é Douglas Grolli que está recuperado de lesão. As outras novidades foram as entradas de Elber e Marco Antonio, na equipe titular, Vinicius que vinha atuando com frequência não poderá atuar domingo por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

O grande destaque da equipe, o meia Zé Rafael, sentiu algumas dores no pé direito durante o treino coletivo na última quinta-feira (13), mas foi prontamente atendido e não preocupa para domingo.

O lateral-esquerdo Léo concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Fazendão. Visando o jogo contra o Palmeiras, no próximo domingo, o jogador falou sobre o que a equipe apresentou de positivo dos duelos com o alviverde pela Copa do Brasil e que deve repetir no próximo jogo.

“Taticamente a gente foi muito bem naquele jogo. Isso aí fez com que o individual também consequentemente aparecesse naquele jogo onde a gente foi até bastante elogiado. Acho que a gente tem que continuar taticamente muito bem, mas se a gente conseguir pegar essa tática e ser mais efetivo, com uma gana a mais no ataque, conseguir concluir em gol, vai ser muito importante”, declarou.

Promessa da base poderá ganhar chance na equipe titular

Não é segredo para ninguém que o Palmeiras usa duas equipes para esta reta final de temporada, logo a equipe considerava reserva, que entrará em campo neste domingo, mas provavelmente terá pequenas mudanças na equipe que normalmente vem jogando a competição.

Deyverson que foi pivô da discussão que houve no clássico diante do Corinthians no último domingo, está suspenso e não viaja para Salvador, assim, o garoto Papagaio, jogador que subiu do sub-20 no começo do ano, e a tempos vem treinando no profissional, deverá receber uma oportunidade com Felipão.

Uma outra novidade fica por conta da entrada de outro prata da casa, o atacante Artur, que se destacou no Londrina pelo campeonato da série B do ano passado, e enfrentou alguma série de lesões este ano, o jogador entrará na vaga do atacante Dudu, que será poupado.

O meia Lucas Lima, que provavelmente será titular, falou um pouco da equipe baiana e da sequência positiva do Palmeiras fora de casa.

" Já sabemos a dificuldade que teremos contra o Bahia, foi um grande adversário na Copa do Brasil, nos trouxe muitas dificuldades, até no primeiro jogo, então tem o nosso respeito. Mas sabemos dos nossos objetivos, o que a gente está tentando brigar na competição, vamos tentar fazer um ótimo jogo, para sair com o resultado positivo", declarou.