Resultado e gols de Bahia x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro 2018 (1-1)

Obrigado por sua audiência, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Até a próxima!

Bahia foi pra rede com Gilberto e Felipe Melo empatou para o Palmeiras.

48´FIM DE JOGO Apita o árbitro na Arena Fonte Nova. Bahia 1 x 1 Palmeiras

46´Zé Rafael avança em velocidade pelo meio e tenta acionar Marco Antônio, mas o bandeira pega o impedimento do atacante baiano.

MAIS TRÊS Teremos três minutos de acréscimo.

39´Júnior Brumado recebe de Zé Rafael, ginga pra cima de Felipe Melo e manda para o gol. A bola desvia e vai para escanteio

38´O Bahia troca passes na frente da área do Palmeiras em busca de espaços, mas erra o passe e desperdiça um bom ataque.

38´Público total: 24. 951 pessoas. Público pagante: 11. 943

Esse foi o primeiro gol de Felipe Melo no Campeonato Brasileiro, o terceiro dele no ano

TIME BRASILEIRO COM MAIS GOLS MARCADOS

O Palmeiras, dentre os 20 clubes da Série A, é o clube com o maior número de gols marcados: são 87 ao todo, à frente do Grêmio, com 83. São considerados gols marcados apenas em partidas válidas por competições oficiais (estaduais, nacionais e continentais, por exemplo, e não eventuais jogos amistosos). Em média de gols, isso representa 1,56 gol por jogo, o que isola o Verdão como primeiro colocado neste quesito, à frente do Grêmio, que possui média de 1,51.

34´Lucas Lima tenta a tabela com Borja pelo meio, mas a zaga do Bahia afasta o perigo.

32´GOLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO PALMEIRAAAAASSS!!!!!!!!!!!!! Cobrança de escanteio de Dudu, Felipe Melo sobe sozinho no meio da defesa do Bahia e cabeceia forte, no fundo da rede do gol de Douglas. É o empate do Palmeiras!

32´GOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO PALMEIRAAAAAAAAAASSS

31´Dudu arrisca de longe, pelo meio, mas a bola desvia na zaga e vai para escanteio

30´ MECHE O BAHIA !!!!!! SAI ELTON E ENTRA EDSON

29´ MECHE O BAHIA !!!!!! SAI GILBERTO E ENTRA JÚNIOR BRUMADO

WILLIAN: MAIS PARTIDAS NO ANO

O atacante, dono da camisa 29, segue como o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão, com oito gols, e líder do posto de jogadores palmeirenses com mais partidas em 2018: são 51 duelos.

26´MECHE O PALMEIRAS !!! SAI HYORAN ENTRA WILLIAN

26´Léo cruza pela esquerda, e Weverton cai para afastar o perigo.

26´Zé Rafael cobra falta de longe, mas manda a bola para fora em chute rasteiro.

25´Bahia é melhor nesse momento do jogo. Voltou a ser agressivo e encontra espaços para construir jogadas.

22´DE LONGEEEEEEE!!!!!!!!! Nino recebe com espaço pela direita, corta para o meio e arrisca de esquerda. Weverton defende com facilidade, no meio do gol.

21´O Palmeiras volta a tentar armar o jogo a partir do campo de defesa. O Bahia, mais uma vez, se fecha bem e impede o avanço do Verdão

19´Gilberto tenta a jogada com Ramires pela direita, mas erra a tabela e fica sem a bola

18´Ramires dá bom drible de corpo em Felipe Melo, mas erra o passe e desperdiça um bom ataque para o Bahia.

15´MECHE O PALMEIRAS!!! SAI BRUNO HENRIQUE ENTRA DUDU

12´ VEM O PALMEIRAS !!! Léo fura, Jean fica com a bola pela direita e faz bom cruzamento. Douglas sai do gol para socar e acaba levando a pior. Jogo parado para atendimento ao goleiro do Bahia.

10´Palmeiras segue tentando achar brechas na defesa do Bahia, mas o time da casa se fecha bem e não permite que a bola chegue perto do gol de Douglas

8´Lucas Lima recebe no meio e aciona Borja em velocidade. O atacante invade a área e chuta de esquerda, muito longe do gol de Douglas.

7´Ramires tenta o passe para Marco Antônio, mas erra e entrega a bola para o Palmeiras.

6´AMARELOU !!!!!!!!!! Cartão amarelo para Bruno Henrique

5´Lançamento em profundidada para Lucas Lima, mas Lucas Fonseca afasta

3´Hyoran corta bem a marcação e tenta o chute de cora da área, mas a bola desvia na zaga e vai para escanteio. Boa tentativa do Palmeiras

DESTAQUE !!!! Bahia informa que Élber sentiu um incômodo muscular na coxa. Por isso foi substituído por Marco Antônio

2´O Bahia chega com Nino pela direita, mas o cruzamento desvia na zaga e fica com Weverton

1´Nino chuta a bola em cima de Hyoran e fica com o lateral no campo de defesa

0´MECHE O BAHIA !!!!!!! SAI ELBÉR ENTRA MARCO ANTÔNIO

APITA O ÁRBITRO Bola rolando para o segundo tempo

+ Confira ofertas de nosso parceiro FutFanatics

48´FIM DO PRIMEIRO TEMPO NA ARENA FONTE NOVA 1 A 0 PARA O BAHIA

47´Lucas Lima tenta entrar na área do Palmeiras driblando, mas se desequilibra e perde a bola

46´AMARELOUUUUUUU!!!!!! Cartão amarelo para Elton, por falta em Lucas Lima.

44´TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMO O primeiro tempo vai até os 48 minutos

43´QUASE PALMEIRASSS!!!!!!!!!!!!! Marcos Rocha faz boa jogada pela direita, dá uma caneta em Zé Rafael e cruza na cabeça de Borja, que cabeceia por cima do gol. A melhor jogada do Verdão nesse primeiro tempo.

40´Cartão amarelo para Lucas Lima por reclamação

39´POSSE DE BOLA BAHIA: 50% PALMEIRAS: 50%

38´Victor Luis tenta subir pela direita, mas Élber faz a falta no lateral do Palmeiras

37´Léo cruza para Gilberto, mas o atacante do Bahia não consegue dominar e perde a posse de bola

35´MECHE O PALMEIRAS !!!!!!!!!!!!!!! Sai Luan machucado e entra Antônio Carlos

34´Bahia baixou a linha depois do gol, e o Palmeiras fica mais com a bola. o Tricolor se fecha bem, mas não consegue o contra-ataque

30´O Palmeiras gira a bola com os meias e zagueiros mas não consegue infiltrar. A bola roda até chegar em Weverton, que dá o chutão para frente e devolve a posse para o Bahia

28´Lucas Lima tenta acionar Jean por cima da zaga, mas Douglas se antecipa e fica com a bola

28´O Bahia avança com Zé Rafael pela esquerda, mas bate na marcação do Palmeiras e recomeça o jogo com os zagueiros

27´Palmeiras vai tendo muitas dificuldades para chegar ao ataque. As jogadas pelo lado não acontecem e os jogadores de meio erram muitos passes.

25´Boa enfiada de bola para Borja pelo meio, mas o atacante não consegue o domínio. A bola fica com o goleiro Douglas

23´Luan senta no gramado para receber atendimento. Jogo parado na Arena Fonte Nova

22´Cruzamento de Nino, Weverton sai bem pelo alto e afasta o perigo. A bola chega em Bruno Henrique que não consegue fazer o contra ataque

21´Lucas Lima tenta o cruzamento pelo lado direito, mas Douglas, mais uma vez, sai do gol e fica com ela pelo alto

21´O Palmeiras troca passes no meio de campo em busca de espaços, mas o Bahia se fecha

20´Após o gol do Bahia, Paulo Turra chama Jean e passa orientações

17´GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO BAHIAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! Ramires dá um belo drible em Felipe Melo na marca de pênalti e acha Gilberto livre pela esquerda. Dentro da área o atacante manda de primeira para o fundo da rede!

17´GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO BAHIAAAAAAAAAAAAAA

16´Boa jogada do Bahia pela direita, mas Hyoran faz a falta em Nino. Lance perigoso para o Palmeiras

TIME QUE MAIS DRIBLA NO CAMPEONATO BRASILEIRO 2018

De acordo com dados do Footstats, o Palmeiras é o time que mais dribla no Campeonato Brasileiro: foram 169 fintas aplicadas até aqui, contra 148 de Santos e 142 do Botafogo. Os dados são do Footstats e estão atualizados até o encerramento da 24ª rodada.

14´JOGADA BONITA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Marcos Rocha dá uma linda caneta em Zé Rafael no meio de campo

14´Zé Rafael cobra falta para a área, Felipe Melo desvia para trás em direção ao gol, mas Weverton fica com a bola sem dificuldades

13´O Bahia tenta o cruzamento para Gilberto, mas Weverton sai do gol e fica com a bola pelo alto

10´Bahia começa explorando muito as laterais do Palmeiras, principalmente pela direita, onde Victor Luis defende. Hyoran volta bastante para ajudar na marcação

9´Victor Luis tenta acionar Hyoran pela esquerda, mas erra o passe. A bola sai pela lateral

9´Léo faz boa jogada pelo lado esquerdo e consegue o escanteio. o terceiro do Bahia

DETALHE !!!!!! Enderson mantém Bahia no 4-2-3-1. Ramires se posiciona como meia central. Zé Rafael fica aberto na esquerda e Élber na direita.

7´Felipe Melo lança Hyoran, mas a bola vai forte demais e o atacante do Verdão não chega nela.

6´QUASE BAHIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gilberto tenta duas vezes de dentro da área, mas Weverton faz grande defesa salvando o Verdão! Quase o Tricolor abre o placar!

4´Nino sobe pela direita e consegue o escanteio para o Bahia

3´Marcos Rocha tenta o lançamento para Borja, Mas Douglas sai do gol e fica com a bola

3´Marcos Rocha tenta o domínio no campo de defesa, mas sofre a falta

2´O Bahia roda em busca de espaços na marcação do Palmeiras, mas não consegue avançar o jogo

0´Palmeiras troca passes no campo de defesa. Bahia pressiona e Borja sofre a falta de Gregore.

0´Bola rolando na Arena Fonte Nova!

ARTILHEIROS DO BAHIA NO BRASILEIRÃO Gilberto (06), Edigar Junio e Régis (03), Tiago, Vinicius e Zé Rafael (02), Allione, Élber, Grolli, Júnior Brumado, Lucas Fonseca e Mena (01)

PALMEIRAS É O ​TIME BRASILEIRO QUE MAIS VENCEU NA TEMPORADA

Considerando as partidas disputadas por qualquer campeonato neste ano – exceto amistosos – dentre todos os clubes que compõem Série A do Brasileirão, o Verdão segue como o time que acumula mais triunfos: são 33 ao todo (em 55 partidas) – cinco a mais do que Cruzeiro e Flamengo, que dividem a segunda colocação da lista, ambos com 28.

MIGUEL BORJA: ATACANTE PODE ENTRAR EM TOP 100 HISTÓRICO

Hoje com 28 gols pelo Palmeiras, o colombiano está perto de entrar para o top 100 dos jogadores que mais fizeram gols com a camisa do clube em todos os tempos. O jogador precisa de mais uma bola na rede para chegar a 29 tentos e, assim, igualar os ex-jogadores Müller, que atuou nos anos 90, Enéas, que defendeu o clube na década de 80, e Dudu (Olegário Tolói de Oliveira), que jogou nos anos 60 e 70, para assim dividir com o trio a 100ª colocação da lista. Neste top 100, do atual elenco, estão Dudu, com 50 gols, e Willian Bigode, com 31.

TABU EM SALVADOR O Bahia tem um longo tabu contra o Palmeiras atuando em casa. O último triunfo foi no ano em que o Tricolor se sagrou campeão nacional pela segunda vez: 1988. Naquele campeonato, o Bahia venceu o adversário por 1 a 0, gol do zagueiro Pereira. De lá para cá foram 11 jogos, com nove triunfos para o time paulista e dois empates.

PALMEIRAS x BAHIA: PRIMEIRO JOGO E MAIOR GOLEADA

O primeiro embate entre as duas agremiações foi um amistoso disputado em 1937, quando o Verdão ainda se chamava Palestra Italia, no Campo da Graça (em Salvador-BA). Na ocasião, com gols de Luizinho, Moacyr e Rolando (duas vezes), a equipe esmeraldina bateu o Bahia por 4 a 0, placar este que também é a maior goleada do confronto – o resultado foi repetido pelo Palmeiras mais tarde em outras três oportunidades: 1963, 1983 e 2002.

BAHIA ESCALADO

Douglas; Nino, Grolli, Lucas Fonseca e Léo; Grefore, Elton, Ramires e Zé Rafael; Elber e Gilberto.

T: Enderson Moreira

PALMEIRAS ESCALADO

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Victor Luis; Jean, Bruno Henrique e Felipe Melo; Lucas Lima, Hyoran e Borja

T: Paulo Turra.

PALMEIRAS x BAHIA: RETROSPECTO GERAL

A partida irá marcar o 53º encontro entre os dois times em toda a história – o Verdão leva vantagem no histórico do confronto, com 28 vitórias contra nove derrotas nos 52 jogos já disputados anteriormente pelos dois esquadrões (outros 15 prélios terminaram empatados, com 80 gols marcados e 37 sofridos).

Boa tarde leitor que acompanha a VAVEL Brasil, acompanhe a partir da agora o jogo entre Bahia x Palmeiras. Partida valida pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro em tempo real.