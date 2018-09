Corinthians recebe Sport em busca da vitória para subir na tabela do Campeonato Brasileiro

Neste domingo (16) o Corinthians recebe o Sport, em casa, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada as 19h e marca o confronto entre o 10º e o 18º colocado da tabela, apesar das posições, apenas seis pontos separam os dois times.

No primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1, em partida realizada na Arena Pernambuco. Na ocasião os dois clubes ainda contavam com peças importantes, como Rodriguinho, que saiu para o Pyramids, do Egito, e o treinador, Fábio Carille, que saiu para o Al Wehda, da Arábia Saudita, pelo lado do Corinthians. Já o Sport perdeu o volante, Anselmo, saiu para o mesmo clube do ex-treinador corintiano.

Corinthians demonstra confiança para sequência do Brasileirão

Após empate com o Flamengo na Copa do Brasil, considerado pelo elenco corintiano um bom resultado para buscar o título da competição, o Corinthians volta a focar no Campeonato Brasileiro, na competição o clube vem de derrotas para Palmeiras e Ceará e se encontra a seis pontos da zona de rebaixamento.

Apesar dos resultados ruins, o empate no Maracanã, e a consistência defensiva mostrada na partida de meio de semana, trouxe um tom de confiança ao elenco do Corinthians, após a partida no Rio de Janeiro, ainda no gramado, o goleiro Cássio falou: “estamos de parabéns pelo empenho, pela dedicação, e agora é dar um tempo na Copa do Brasil, precisamos nos recuperar no Brasileiro, e mostrando essa vontade tenho certeza que vamos voltar as vitórias e subir na tabela”.

Para a partida desse domingo o Corinthians deve ir a campo com: Cássio; Fagner, Leo Santos, Henrique, Danilo Avelar; Ralf, Douglas; Romero, Jadson, Clayson; Roger.

Sport terá desfalques para o confronto em São Paulo

Assim como o Corinthians, o Sport não vem de boa sequência no Brasileirão, a derrota para o Bahia, e o empate com o Cruzeiro na última rodada deixaram a equipe pernambucana na zona de rebaixamento a um ponto da Chapecoense, 16ª colocada.

A equipe de Eduardo Baptista vai para o jogo em Itaquera com algumas alterações no time titular, além dos meias Marlone e Andrigo, que têm vinculo com a equipe paulista e não deverão atuar, o Leão tem dúvidas na lateral esquerda. No treino de sexta feira, Sander sentiu dores na coxa e teve que deixar o treinamento. O atleta deve viajar com a equipe pra São Paulo, mas não se sabe se terá condições de jogo.

Com isso o Sport deve ir ao jogo com: Magrão; Ernando, Leo Ortiz, Durval, Sander (Raul Prata); Marcão Silva, Jair, Neto Moura; Rogério, Morato, Hernane.