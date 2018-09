Resultado Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro 2018

Partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado no Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

INCIDENCIAS : Partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado no Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Ficamos por aqui! Obrigada pela companhia e até a próxima transmissão!

Fim de papo!

47' Ezequiel alça para Sassa na primeira trave. O atacante faz o giro e chuta ao lado de fora da rede

45' quatro minutos de acréscimo

42' Ezequiel cruza para pequena área, Murilo tenta cabecear, mas Victor defende, a bola sobra e o zagueiro tenta chuta e o goleiro alvinegro consegue segurar

Cartão amarelo para Ezequiel

Substituição do Atlético-MG: entra Edinho e sai Luan

31' Ariel recupera a bola na intermediária, toca para Sassa. O atacante finaliza de fora da área e área bola passa raspando na trave

Substituição do Cruzeiro: entra Sassa e sai Raniel

Substituição do Cruzeiro: entra Thiago Neves e sai David

Substituição do Atlético-MG: entra Galdezani e sai Adilson

Substituição do Atlético-MG : entra Terans e sai Chará

7' Cazares vem carregando, enxerga espaço na defesa e chuta, mas a bola passa ao lado da trave

3' Marcelo Hermes avança pelo lado esquerdo , o lateral resolve arriscar e finaliza de fora da área, Victor espalma

Começa a segunda etapa

Fim do primeiro tempo

45' dois minutos de acréscimo

42' Raniel toca de letra para Rafael Sóbis na entrada da área. O camisa 7 chuta no meio do gol e Victor só encaixa

Substituição no Cruzeiro: entra Rafael Sóbis e sai Mancuello

30' Mancuello caído no gramado. Meia tentou correr atrás da bola e acabou sentindo

28' Em contra-ataque, Chará deixa Cazares na cara do gol. Rafael se antecipa e consegue fica com a bola

27' Assim não! Emerson fura ao tentar tirar a bola na área , Marcelo Hermes fica com a sobra, tenta cruzar mas o lateral bloqueia. Escanteio para o Cruzeiro

15' UH! Fábio Santos coloca Chara para correr. O colombiano cruzou na pequena área, Luan se antecipa a marcação e cabeceia no meio, mas Rafael consegue defender

Cartão amarelo para Lucas Romero

Cartão amarelo para Adilson

9' Equipes errado muito passes

4' Jogo muito truncado neste início do primeiro tempo

Bola rolando no Gigante da Pampulha!

Jogadores no gramado

Atlético-MG escalado:

Cruzeiro escalado:

Não saia daí, torcedor. Instantes antes do jogo Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo começar, nós voltamos com todos os detalhes da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco!

+ Procurando camisas do seu time do coração com desconto? Vai na Futfanatics

O capitão do Atlético-MG, Leonardo Silva, revelou que o time precisa estar estar 100% focado para que se aproxime dos primeiros colocados na tabela. O zagueiro fez questão de lembrar que independente das circunstâncias, o clássico não tem favorito.

Foto: Bruno Cantini / Atlético

“Independente dos nomes que vão vestir a camisa, a gente não sabe a escalação e se isso realmente vai acontecer, vai ser um grande jogo. Vamos entrar com a mesma concentração e o mesmo foco independente de quem joga porque é a camisa do Cruzeiro e a camisa do Atlético que entram em campo e aqueles que vestem essas camisas precisam ter a responsabilidade e o foco de fazer um grande jogo. Então, vai ser bem disputado e a responsabilidade continua a mesma. Não tem favorito, independente de quem joga“, afirmou.

Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo

O Cruzeiro já está de olho no confronto contra o Boca Juniors, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Desta forma, o técnico Mano Menezes revelou que pretende usar um time misto, porém, destacou que será uma escalação forte.

Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro

“Não tenha dúvida que é um jogo diferente, faz com que as vontades sejam semelhantes, independente da equipe que entra em campo. Vamos ver um Cruzeiro forte, brigando pelo resultado, como sempre fez contra todo mundo. Não é a primeira vez que vamos entrar assim, e o torcedor entende o porquê. Não podemos deixar que essas outras coisas atrapalhem o que temos como prioridade no momento, o que não significa que o clássico não é importante para a gente”, explicou.

Com 33 pontos, o time estrelado ocupa a 7ª colocação e espera encontrar o caminho das vitórias, já que possui apenas um triunfo e nove empates. No outro lado, a equipe alvinegra está na 6ª posição com 41 pontos. Ao todo, são 15 rodadas seguidas no G-6. Na últimas cinco rodadas, perdeu apenas uma.

O último duelo das agremiações, foi em 19 de maio, no Estádio Independência. Na ocasião, o Atlético venceu por 1 a 0.

+ Procurando camisas do seu time do coração com desconto? Vai na Futfanatics

Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo se enfrentam neste domingo (16), no Mineirão, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. É a 25ª rodada do torneio nacional!