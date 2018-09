Campeonato Brasileiro: tudo que você precisa saber sobre Cruzeiro x Atlético-MG

Próximos na tabela de classificação, Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (16), às 16h, no Mineirão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá transmissão em tempo real da VAVEL Brasil.

Como chegam?

O Cruzeiro está há seis partidas sem perder no Campeonato Brasileiro. Entretanto, vem de três empates seguidos contra Internacional, Botafogo e Sport. Assim, busca voltar a vencer na competição, fato que não ocorre desde da 21ª rodada, quando bateu o Fluminense, por 2 a 1, no Mineirão. Na tabela, ocupa a sétima colocação, com 33 pontos.

Uma posição acima, aparece o Atlético-MG. O time comandado por Thiago Larghi está há três jogos invicto, sendo duas vitórias seguidas contra São Paulo e Atlético-PR. Portanto, vem embalado para o clássico. Na tabela de classificação, o Galo é o sexto colocado com 41 pontos, oito a mais que o rival cruzeirense.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael; Ezequiel, Manoel (Leo), Murilo e Marcelo Hermes (Patrick Brey); Lucas Romero e Ariel Cabral; Bruno Silva, Mancuello e David (Rafinha); Raniel (Rafael Sobis).

Atlético-MG: Victor; Emerson, Léo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos; Adílson, Matheus Galdezani, Cazares e Luan; Chará e Ricardo Oliveira.

Desfalques

Cruzeiro: Robinho (suspenso)

Atlético-MG: nenhum

Números do clássico

No histórico de confrontos pelo Brasileirão, de 1967 a 2018, o Atlético-MG leva ligeira vantagem. Em 67 jogos, foram 25 vitórias do Galo, 20 empates e 22 triunfos cruzeirenses. No quesito gols marcados, o Cruzeiro leva vantagem: 91 contra 90.

O último encontro entre as equipes aconteceu pelo primeiro turno do Brasileirão. Pela sexta rodada, o Atlético-MG venceu por 1 a 0, no Independência, com gol de Roger Guedes.

O Cruzeiro não vence o Atlético-MG pelo Brasileiro desde 2016. De lá para cá, foram quatro jogos, com três triunfos atleticanos e um empate.

Arbitragem

Rafael Traci será o responsável por apitar o clássico mineiro. Ele terá como auxiliares Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta. O trio é do Paraná.