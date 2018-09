Diego Alves desabafa após mais uma atuação ruim: "Temos de buscar soluções para ganhar"

Em Brasília, no estádio Mané Garrincha, Flamengo e Vasco empataram em 1 a 1. Pior do que o resultado para o Rubro-Negro, que pode ficar ainda mais distante dos líderes, foi a atuação da equipe - especialmente no primeiro tempo. Após a partida, o goleiro Diego Alves desabafou após mais um jogo decepcionante:

"O Vasco foi melhor. Emocionalmente eles estão piores que nós, mas jogaram muito melhor. Os primeiros minutos, até os 30min, tiveram chegadas, demos bastante espaços. Fiz três ou quatro defesas. Eles foram melhores. Time que quer ser campeão nao pode deixar um time que está na situação que está, com todo respeito ao Vasco, ser 30 minutos melhor que nós".

Na primeira etapa, o Vasco criou as melhores chances e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, gol de Andrés Rios. Se os resultados da rodada ajudarem, o Flamengo terminará com quatro pontos de diferença para o primeiro colocado mas, para Diego, o Rubro-Negro tem que pensar em si primeiro, para depois focar no título:

"É fazer nosso papel primeiro para depois pensar em brigar pelo título. A verdade é que temos de buscar solução para ganhar", finalizou.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (23) para enfrentar o Atlético-MG, às 16h, no Maracanã.