Em dia de festa pelo aniversário, Grêmio vence o Paraná com o time reserva

No dia de seu aniversário, o Grêmio enfrentou o Paraná, em casa, pela 25ª rodada da Série A, e venceu por 2 a 0. Com um 11 inicial totalmente reserva, visando a partida contra o Atlético Tucumán, pela Copa Libertadores da América, que acontece na próxima terça feira (18), o tricolor gaúcho não deu chances e afundou ainda mais o Paraná na lanterna do Brasileirão.

Com a vitória, o Grêmio se mantém na disputa do título, com 44 pontos na 5ª colocação. Já o tricolor paranaense vê a Série B de 2019 cada vez mais perto - com apenas 16 pontos, o Paraná é o último colocado, a 8 pontos atrás do penúltimo, Sport e a 10 do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Botafogo.

Com uma formação completamente diferente, o Grêmio tentou manter a posse de bola, mas jogou muito pelo centro do campo e não conseguiu achar boas chances. Nas vezes em que conseguia, Richard estava atento para evitar o gol que abriria o placar. O goleiro paranista salvou a equipe aos 13 minutos em chute de Thonny Anderson, na entrada da área, e a segunda em cruzamento de Léo Moura aproveitado por Alisson que, quase dentro do gol, não conseguiu abrir o marcador. Com direito a muita cera, o time comandado por Luciano Gusso - que substituiu Claudinei Oliveira, expulso no último jogo - tentava sair em contra ataque, mas pecava no último passe.

Logo no início da segunda etapa, o Grêmio deixou claro a grande diferença que existe entra as duas equipes. Paulo Miranda e Alisson perderam boas chances, mas Douglas não perdoou em cobrança de pênalti, após Igor derrubar o camisa 23 gremista dentro da grande área. Em dia inspirado, Alisson também participou do segundo gol, achando o estreante Juninho Capixaba dentro da área com um bom cruzamento, que foi aproveitado pelo ex-Corinthians. Luciano Gusso tentou uma mudança ao colocar Maicosuel e Ortigoza em campo, mas o time continuo sem oferecer muito perigo.

O Grêmio agora só pensa na partida contra o Tucumán pela Libertadores, terça feira (18), fora de casa, válida pelo jogo de ida das quartas de final.

O Paraná segue sua luta contra o rebaixamento, em clássico contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, domingo (23), às 16h.